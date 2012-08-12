Анонсы и памятные даты 13 августа от РИА "Восток-Медиа"

Posted 12 августа 2012, 19:32
Published 12 августа 2012, 19:32
Modified 17 сентября 2022, 11:19
Updated 17 сентября 2022, 11:19
ВЛАДИВОСТОК. 13 августа в 18.00 в администрации Приморского края (каб. 906) губернатор Владимир Миклушевский проведет совещание по вопросу формирования делегации от Приморского края для участия в Деловом саммите АТЭС-2012. Деловой саммит АТЭС пройдет 7 - 8 сентября во Владивостоке в рамках саммита глав государств и правительств форума АТЭС. В этом году Деловой саммит АТЭС пройдет под девизом: «Отвечая на вызовы. Расширяя возможности».
ВЛАДИВОСТОК. 13 августа в 6.00 утра планируется запустить автомобильное движение по новому мосту через бухту Золотой Рог.
ВЛАДИВОСТОК. 13 - 17 августа во всех населенных пунктах владивостокского городского округа будут проведены публичные слушания по рассмотрению внесенных изменений в правила землепользования и застройки на территории владивостокского городского округа с участием жителей города.
ВЛАДИВОСТОК. 13 августа продолжает свою работу «горячая линия» по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. Специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края принимают звонки в течение рабочей недели, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 по тел. (423) 221-58-03, 221-58-04, 221-58-06.
ХАБАРОВСК. 13 - 20 августа в Хабаровске будет находиться детская делегация из японского города Мусасино по программе обменов детскими экологическими группами. В течение недели японские ребята будут постоянно общаться со своими сверстниками, занимающимися в городском эколого-биологическом центре. Запланированы экскурсия «Лесные тропинки», дискотеки, мастерская по оригами и икебане, товарищеский матч по футболу, спортивно-познавательные и развлекательные программы, посещение «Леса» дружбы», что в районе Хехцира. А два дня маленькие экологи из Японии будут гостить в семьях своих хабаровских друзей.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 13 - 19 августа в спорткомплексе «Смена» Комсомольска-на-Амуре пройдут спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника, Дню авиации и 100-летию Военно-воздушных сил России.Так, спортсмены-авиастроители примут участие в соревнованиях по настольному теннису, волейболу, мини-футболу, плаванию, шашкам и шахматам, городошному спорту. Состоятся открытые турниры по тяжелой атлетике (олимпийское двоеборье и пауэрлифтинг) и каратэ (киокушинкай).
ВЛАДИВОСТОК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА – 13 августа - Всемирный день левшей.
13 августа 1850 - Амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича Невельского подняла русский флаг на мысе Куегда. Невельской по своей инициативе объявил о присоединении к России Приамурского края и Сахалина. 10 матросов и солдат во главе с топографом Петром Поповым составили первый гарнизон Николаевского поста. Теперь это город Николаевск-на-Амуре, районный центр Хабаровского края.
13 августа 1860 года во Владивосток прибыл корвет «Гридень». В то время считали возможным столкновение здесь с китайцами и маньчжурами, и оставшийся здесь на зиму корвет должен был защищать пост от возможных нападений.
13 августа 1880 года во Владивосток из Кронштадта прибыло третье судно Добровольного флота. Это был пароход «Россия», доставивший грузы военного ведомства: 1300 тонн продовольствия, две миноноски в разобранном виде, а также 59 офицеров, 994 солдата и 19 гражданских лиц. На это время во Владивостоке насчитывается более 300 торговых предприятий с денежным оборотом в 40 миллионов рублей, 60 процентов этой суммы принадлежало иностранному капиталу.
13 августа 1897 года во Владивостоке закончилась очередная перепись населения, которая в прошлом веке проходила каждые 10 лет. По данным переписи 1897 года, в городе проживало 28 тысяч 896 человек, из них мужчины составляли 24 361 человек и женщины - 4 535. Эти цифры говорят о бешеной популярности во Владивостоке невест, большинство из которых делали себе отличные партии, если, конечно, не были полными дурами и уродинами.
13 августа 1927 года после сильных ливней и подъема вод в реках Приморья по всему краю началось небывалое наводнение. Гибли посевы, скот, люди. Количество человеческих жертв не называлось (уже соблюдалась "секретность"), но сумма ущерба составила 10 млн. советских (тогда еще золотых) рублей. Совнарком СССР выделил на экстренную помощь пострадавшим 1 млн. рублей.
13 августа 1945 года Тихоокеанский флот начал Сейсинскую наступательную операцию в войне с Японией. Военная база Сейсин являлась важнейшим опорным пунктом противника на побережье Северной Кореи. Она позволяла японскому командованию перебрасывать на сухопутный фронт крупные подкрепления, а также эвакуировать войска, когда в этом возникала необходимость. Каждое здание Сейсина было приспособлено к сопротивлению, весь город был опоясан двумя линиями обороны с минными полями. В этой операции в одном из десантов участвовала и Мария Цуканова, которая выносила раненных с поля боя. Попав в плен, она подверглась жестоким пыткам. Впоследствии М. Цукановой было присвоено звание Героя Советского Союза, а ей имя навечно зачислено в списки учебного подразделения санитарных инструкторов Краснознаменного Тихоокеанского флота.
13 августа 1979 года владивостокский «Луч» провел первую в истории команды международную встречу. Это была товарищеская игра в Хабаровске со сборной Японии. Закончилась она вничью.
3114 год до новой эры – согласно календарю индейцев майя, в этот день сотворен мир.
1855 - на скалах острова Кинг погибло английское трехмачтовое парусное судно «Уотер Уинич», хранившее в своих трюмах запасы золота на 1 млрд. франков.
1961 - начато сооружение заграждений, завершившихся 15 августа построением Берлинской стены. Сначала это были, главным образом, проволочные заграждения, которые затем превратились в бетонную стену высотой до 5 м с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Длина разделявшей город стены была 45 км плюс 120 км вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. Одновременно с возведением стены были оборваны коммуникации, линии метро и других транспортных средств (пограничники ГДР получили приказ, разрешающий применение оружия на поражение). Несмотря на жесткие меры против попыток "незаконного пересечения границы", люди продолжали бежать "через стену", используя канализационные трубы, технические средства, сооружая подкопы и пр. За годы существования стены погибло около 100 человек, пытавшихся ее преодолеть.
1966 - начало китайской культурной революции.
1972 - последние войска США выведены из Вьетнама.
1990 - президент СССР М.Горбачев подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов».
Именинники: Арсений, Василий, Вениамин, Георгий, Евдоким, Иван, Иосиф, Николай, Осип, Сергей, Степан, Юрий.