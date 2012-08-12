Анонсы и памятные даты 13 августа от РИА "Восток-Медиа"

13 августа 1850 - Амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича Невельского подняла русский флаг на мысе Куегда. Невельской по своей инициативе объявил о присоединении к России Приамурского края и Сахалина. 10 матросов и солдат во главе с топографом Петром Поповым составили первый гарнизон Николаевского поста. Теперь это город Николаевск-на-Амуре, районный центр Хабаровского края.

13 августа 1860 года во Владивосток прибыл корвет «Гридень». В то время считали возможным столкновение здесь с китайцами и маньчжурами, и оставшийся здесь на зиму корвет должен был защищать пост от возможных нападений.

13 августа 1880 года во Владивосток из Кронштадта прибыло третье судно Добровольного флота. Это был пароход «Россия», доставивший грузы военного ведомства: 1300 тонн продовольствия, две миноноски в разобранном виде, а также 59 офицеров, 994 солдата и 19 гражданских лиц. На это время во Владивостоке насчитывается более 300 торговых предприятий с денежным оборотом в 40 миллионов рублей, 60 процентов этой суммы принадлежало иностранному капиталу.

13 августа 1897 года во Владивостоке закончилась очередная перепись населения, которая в прошлом веке проходила каждые 10 лет. По данным переписи 1897 года, в городе проживало 28 тысяч 896 человек, из них мужчины составляли 24 361 человек и женщины - 4 535. Эти цифры говорят о бешеной популярности во Владивостоке невест, большинство из которых делали себе отличные партии, если, конечно, не были полными дурами и уродинами.

13 августа 1927 года после сильных ливней и подъема вод в реках Приморья по всему краю началось небывалое наводнение. Гибли посевы, скот, люди. Количество человеческих жертв не называлось (уже соблюдалась "секретность"), но сумма ущерба составила 10 млн. советских (тогда еще золотых) рублей. Совнарком СССР выделил на экстренную помощь пострадавшим 1 млн. рублей.

13 августа 1945 года Тихоокеанский флот начал Сейсинскую наступательную операцию в войне с Японией. Военная база Сейсин являлась важнейшим опорным пунктом противника на побережье Северной Кореи. Она позволяла японскому командованию перебрасывать на сухопутный фронт крупные подкрепления, а также эвакуировать войска, когда в этом возникала необходимость. Каждое здание Сейсина было приспособлено к сопротивлению, весь город был опоясан двумя линиями обороны с минными полями. В этой операции в одном из десантов участвовала и Мария Цуканова, которая выносила раненных с поля боя. Попав в плен, она подверглась жестоким пыткам. Впоследствии М. Цукановой было присвоено звание Героя Советского Союза, а ей имя навечно зачислено в списки учебного подразделения санитарных инструкторов Краснознаменного Тихоокеанского флота.

13 августа 1979 года владивостокский «Луч» провел первую в истории команды международную встречу. Это была товарищеская игра в Хабаровске со сборной Японии. Закончилась она вничью.