В Приморье иномарка улетела в кювет

ВЛАДИВОСТОК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В воскресенье на автодороге Находка – Лазо водитель «Тойота Пассо» при движении со стороны Находки в сторону с. Сергеевка на прямом участке дороги не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП пострадали три человека – водитель автомашины, ее 3-х летний ребенок и взрослый пассажир. Всем троим было назначено амбулаторное лечение, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГАИ края.

нк

