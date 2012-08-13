vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа 2012, 00:53

Published 13 августа 2012, 00:53

Modified 17 сентября 2022, 11:17

Updated 17 сентября 2022, 11:17

В Приморье иномарка улетела в кювет

13 августа 2012, 00:53
Сюжет
Происшествие
Пострадали водитель и пассажиры

ВЛАДИВОСТОК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В воскресенье на автодороге Находка – Лазо водитель «Тойота Пассо» при движении со стороны Находки в сторону с. Сергеевка на прямом участке дороги не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет по ходу движения.
В результате ДТП пострадали три человека – водитель автомашины, ее 3-х летний ребенок и взрослый пассажир. Всем троим было назначено амбулаторное лечение, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГАИ края.
нк

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика