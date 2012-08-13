В Тихом океане дрейфует остров из вулканической пемзы

Posted 13 августа 2012, 00:30
Published 13 августа 2012, 00:30
Modified 17 сентября 2022, 11:17
Updated 17 сентября 2022, 11:17
ВЛАДИВОСТОК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Руководство флота Новой Зеландии сообщило об обнаружении дрейфующего подобно айсбергу массива застывшей вулканической пемзы площадью 26 тысяч квадратных км (больше площади такого государства, как Македония – «Газета.Ru») в Тихом океане. Ученые уверены, что гигантский «остров» пористой лавы не опасен для судоходства, сообщает русская служба «Би-би-си».
Один из ветеранов новозеландского флота сказал СМИ, что за 18 лет службы он не видел в открытом море ничего более причудливого.
Исследователи полагают, что гигантская масса пемзы является продуктом деятельности крупного подводного вулкана.
«Газета.Ru»