Уроженец Казахстана привез во Владивосток 5 килограммов героина

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА — На железнодорожном вокзале Владивостока уроженца республики Казахстан, прибывшего из Екатеринбурга, встречали не друзья или родственники, а Дальневосточные транспортные полицейские.

Причина подобного внимания сотрудников органов внутренних дел на транспорте стала полученная в ходе оперативно-разыскных мероприятий при содействии УФСБ по Приморскому краю информация о том, что 51-летний гражданин имеет при себе незаконный груз, а именно – более 5 килограммов героина.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в УТ МВД по ДФО, при досмотре багажа пассажира, сотрудники транспортной полиции обратили внимание на жк телевизор, упакованный в картонную коробку. При более детальном осмотре упаковки, у нее обнаружилось второе дно, в котором находилось вещество - позже установленное экспертизой – героин (диацетилморфин), весом 5 килограммов 7 граммов. По словам задержанного, перевезти из Екатеринбурга указанную коробку его попросил знакомый, который его должен был встретить на станции Угольная.

Подозреваемый мужчина проживает с супругой и двумя детьми в республике Ингушетия. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, однако, по оперативным данным, был причастен к незаконному обороту наркотиков. Поэтому и в Приморский край, по мнению следствия, направился с тем же криминальным умыслом.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст.91 УПК РФ, возбуждено уголовное дело Следственным отделом при Владивостокском ЛУ МВД России на транспорте по ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконное хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ в особо крупном размере. В Приморском крае и Екатеринбурге ведется установление лиц, причастных к данному преступлению.

