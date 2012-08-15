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Posted 14 августа 2012, 22:21

Published 14 августа 2012, 22:21

Modified 17 сентября 2022, 11:17

Updated 17 сентября 2022, 11:17

В Приморье сгорел частный дом

14 августа 2012, 22:21
Сюжет
Происшествие
Из горящего дома в Арсеньеве спасено два человека

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА – 14 августа в 08.32 в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Арсеньев.
Спустя 5 минут на место прибыл первый пожарный расчёт. Звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) из горящего дома спасено два человека, огнеборцы извлекли их через оконный проём. Мужчина 1971 и женщина 1972 годов рождения были госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. В 09.07 огонь был локализован, в 09.50 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 48 м². Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
нк

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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