В Приморье сгорел частный дом

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА – 14 августа в 08.32 в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Арсеньев.

Спустя 5 минут на место прибыл первый пожарный расчёт. Звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) из горящего дома спасено два человека, огнеборцы извлекли их через оконный проём. Мужчина 1971 и женщина 1972 годов рождения были госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. В 09.07 огонь был локализован, в 09.50 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 48 м². Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

нк

