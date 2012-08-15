Во время саммита АТЭС Владивосток не попадет в "продовольственную блокаду"

«Мы провели совещание с местными товаропроизводителями, оптовыми поставщиками и розничными торговыми сетями. До руководителей всех предприятий была доведена информация о том, что для завоза продуктов питания в город никаких спецпропусков не требуется, - отметила Елена Коваль. - Все оптовые базы Владивостока будут работать в обычном режиме. Предприятия торговли не будут испытывать товарного дефицита - запасов достаточно». По словам директора департамента, руководителям владивостокских магазинов кафе, ресторанов также было предложено продлить режим работы предприятий во время проведения саммита АТЭС.