Во время саммита АТЭС Владивосток не попадет в "продовольственную блокаду"

Posted 15 августа 2012, 03:58
Published 15 августа 2012, 03:58
Modified 17 сентября 2022, 11:17
Updated 17 сентября 2022, 11:17
ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Завоз продуктов питания в розничные торговые предприятия, предприятия общественного питания в период проведения саммита АТЭС-2012 во Владивостоке будет осуществляться беспрепятственно. Об этом сообщила директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль.
«Мы провели совещание с местными товаропроизводителями, оптовыми поставщиками и розничными торговыми сетями. До руководителей всех предприятий была доведена информация о том, что для завоза продуктов питания в город никаких спецпропусков не требуется, - отметила Елена Коваль. - Все оптовые базы Владивостока будут работать в обычном режиме. Предприятия торговли не будут испытывать товарного дефицита - запасов достаточно». По словам директора департамента, руководителям владивостокских магазинов кафе, ресторанов также было предложено продлить режим работы предприятий во время проведения саммита АТЭС.
Кроме того, для удобства покупателей во время проведения саммита АТЭС работу розничной торговой сети будет обеспечивать максимальное количество обслуживающего персонала, в том числе продавцов и кассиров в магазинах самообслуживания. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края будут работать в обычном режиме - проведение саммита АТЭС - 2012 на количество выпускаемой продукции данными предприятиями не повлияет.
А.С.
Фото с сайта: http://us.sinitsa.blogspot.com/