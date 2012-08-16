Академия наук наградила почетной грамотой комиссионера китобойной комиссии

На 2013-2018 гг. Россия получила аборигенную квоту на добычу 720 серых китов (с ежегодным промыслом не более 135 млекопитающих) и 30 гренландских китов. Кроме того, в период сессии между комиссионерами России и США в МКК подписаны договоренности о передаче коренным жителям Чукотки 20 серых китов – неосвоенной квоты 2008-2012 гг. племени индейцев Мака. Как сообщает заместитель председателя комитета по рыболовству департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа Игорь Михно, среди всех членов МКК Валентин Ильяшенко дольше всего является комиссионером страны (с 1995 года), следом за ним идет комиссионер из Австрии, представляющая в Комиссии интересы своей страны с 1996 года. Почётной грамотой Российской академии наук, являющейся ведомственным знаком отличия в труде, награждаются лучшие коллективы научных и образовательных организаций, а также отдельные работники учреждений (организаций), подведомственных РАН, проработавшие, как правило, в системе Российской академии наук не менее 20 лет и внесшие значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных научных кадров, эффективную научно-организационную и активную изобретательскую деятельность, за работу по организации и обеспечению научных исследований, совершенствованию деятельности функциональных подразделений президиума РАН, президиумов региональных отделений и научных центров, подведомственных Российской академии наук.