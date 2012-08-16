Академия наук наградила почетной грамотой комиссионера китобойной комиссии

Posted 15 августа 2012, 22:55
Published 15 августа 2012, 22:55
Modified 17 сентября 2022, 11:17
Updated 17 сентября 2022, 11:17
ВЛАДИВОСТОК. 16 августа. ВОСТОК-МЕДИА - По ходатайству правительства Чукотского автономного округа президиум Российской академии наук наградил почетной грамотой за многолетнюю плодотворную работу Валентина Ильяшенко – известного ученого-зоолога, комиссионера Российской Федерации в Международной китобойной комиссии, отстаивающего интересы страны и, в частности, Чукотки, в области аборигенного промысла китов.
Валентин Юрьевич Ильяшенко родился 16 мая 1953 года в Казахстане, в городе Джамбуле. В 1979 г. окончил Ленинградский государственный университет по специальности «биолог». В период с 1979 по 1985 гг. работал старшим научным сотрудником в Зейском заповеднике (Амурская область), после чего до 1992 года работал научным сотрудником и заместителем ректора в Центральной научной исследовательской лаборатории Главного управления охотничьего хозяйства РСФСР в городе Москве. 10 лет (с 1992 г. по 2002 г.) Валентин Юрьевич работал в Госкомэкологии России начальником главка, а также директором департамента. С 2002 года по настоящее время является докторантом, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.
Валентин Юрьевич является автором более 130 научных публикаций и 6 монографий по охране окружающей среды, заповедной деятельности, международным биологическим конвенциям, орнитологии. Об этом сообщило управление информатизации, компьютерного обеспечения и информационной политики Чукотского автономного округа. 2 мая 1995 года совместным приказом министерств: иностранных дел и экологии России – Валентин Юрьевич назначен комиссионером Российской Федерации в Международной китобойной комиссии (МКК), где по сегодняшний день активно отстаивает интересы страны в области промысла китов. В частности, на 64 сессии МКК и сопутствующих заседаниях научного комитета, подкомитетов и рабочих групп, проходивших в период с 11 июня по 6 июля 2012 года, российская делегация во главе с Валентином Ильяшенко получила положительные решения по всем вопросам, затрагивающим интересы Российской Федерации и, в частности, Чукотского автономного округа.
На 2013-2018 гг. Россия получила аборигенную квоту на добычу 720 серых китов (с ежегодным промыслом не более 135 млекопитающих) и 30 гренландских китов. Кроме того, в период сессии между комиссионерами России и США в МКК подписаны договоренности о передаче коренным жителям Чукотки 20 серых китов – неосвоенной квоты 2008-2012 гг. племени индейцев Мака. Как сообщает заместитель председателя комитета по рыболовству департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа Игорь Михно, среди всех членов МКК Валентин Ильяшенко дольше всего является комиссионером страны (с 1995 года), следом за ним идет комиссионер из Австрии, представляющая в Комиссии интересы своей страны с 1996 года. Почётной грамотой Российской академии наук, являющейся ведомственным знаком отличия в труде, награждаются лучшие коллективы научных и образовательных организаций, а также отдельные работники учреждений (организаций), подведомственных РАН, проработавшие, как правило, в системе Российской академии наук не менее 20 лет и внесшие значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных научных кадров, эффективную научно-организационную и активную изобретательскую деятельность, за работу по организации и обеспечению научных исследований, совершенствованию деятельности функциональных подразделений президиума РАН, президиумов региональных отделений и научных центров, подведомственных Российской академии наук.
А.С.
Фото с сайта: http://www.diary.ru/~oceanology/?tag=38969