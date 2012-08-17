Депутаты Думы Владивостока отчитались перед ветеранами

Posted 17 августа 2012, 03:26
Published 17 августа 2012, 03:26
Modified 17 сентября 2022, 11:16
Updated 17 сентября 2022, 11:16
ВЛАДИВОСТОК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне состоялось совместное заседание совета Думы Владивостока и совета ветеранов Владивостока.
Основной темой заседания стало подведение итогов работы нынешнего депутатского корпуса. Перед ветеранами о своей деятельности отчитались председатель Думы Владивостока Валерий Розов и председатели 5 комитетов Думы.
В частности, Валерий Розов сказал, что основной заслугой нынешнего состава Думы считает своевременное принятие городского бюджета. «Мы 4 года и 8 месяцев назад заступили на свою депутатскую вахту и начали свою работу с подготовки бюджета Владивостока, и всегда вовремя принимали бюджет. Это заслуга всей Думы. Кроме того, депутаты привели в соответствие с краевыми и федеральными законами Устав Владивостока», - заявил Валерий Розов.
А.С.
Фото с сайта: http://dumavlad.ru/news/press-releases/2012-08-16-deputaty-rasskazali-veteranam-ob-itogah-raboty-dumy-goroda-vladivostoka.htm