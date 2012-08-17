Депутаты Думы Владивостока отчитались перед ветеранами

В частности, Валерий Розов сказал, что основной заслугой нынешнего состава Думы считает своевременное принятие городского бюджета. «Мы 4 года и 8 месяцев назад заступили на свою депутатскую вахту и начали свою работу с подготовки бюджета Владивостока, и всегда вовремя принимали бюджет. Это заслуга всей Думы. Кроме того, депутаты привели в соответствие с краевыми и федеральными законами Устав Владивостока», - заявил Валерий Розов.