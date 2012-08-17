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Posted 17 августа 2012, 03:26

Published 17 августа 2012, 03:26

Modified 17 сентября 2022, 11:16

Updated 17 сентября 2022, 11:16

Депутаты Думы Владивостока отчитались перед ветеранами

17 августа 2012, 03:26
Основная заслуга депутатского корпуса – своевременное принятие бюджета

ВЛАДИВОСТОК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне состоялось совместное заседание совета Думы Владивостока и совета ветеранов Владивостока.

Основной темой заседания стало подведение итогов работы нынешнего депутатского корпуса. Перед ветеранами о своей деятельности отчитались председатель Думы Владивостока Валерий Розов и председатели 5 комитетов Думы.

В частности, Валерий Розов сказал, что основной заслугой нынешнего состава Думы считает своевременное принятие городского бюджета. «Мы 4 года и 8 месяцев назад заступили на свою депутатскую вахту и начали свою работу с подготовки бюджета Владивостока, и всегда вовремя принимали бюджет. Это заслуга всей Думы. Кроме того, депутаты привели в соответствие с краевыми и федеральными законами Устав Владивостока», - заявил Валерий Розов.

А.С.

Фото с сайта: http://dumavlad.ru/news/press-releases/2012-08-16-deputaty-rasskazali-veteranam-ob-itogah-raboty-dumy-goroda-vladivostoka.htm

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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