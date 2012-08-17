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Posted 16 августа 2012, 23:42

Published 16 августа 2012, 23:42

Modified 17 сентября 2022, 11:17

Updated 17 сентября 2022, 11:17

Медведь закусил поросятами в камчатском селе

16 августа 2012, 23:42
Сюжет
Происшествие
Местонахождение зашедшего в посёлок хищника пытаются установить охотоведы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне утром, 16 августа, житель Усть-Большерецка обнаружил на своём подворье двух зарезанных медведем поросят.
Сообщение о появлении хищника в центре посёлка напугало его жителей. Месяц назад охотоведам уже пришлось отстрелить в Усть-Большерецке медведицу с медвежонком, которые разорили крольчатник в одном из местных подворий.
Сейчас местонахождение зашедшего в посёлок хищника пытаются установить охотоведы.
Главное управление МЧС России по Камчатскому края напоминает жителям района о необходимости соблюдать меры личной предосторожности. В вечернее время без необходимости не выходите на улицу, особенно в одиночку. Проследите, где находятся ваши дети. Если вы заметите медведя или его следы, немедленно сообщите дежурному диспетчеру Единой дежурной диспетчерской службы Усть-Большерецкого района по телефону 8-415-32-21-170.
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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