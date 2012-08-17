Медведь закусил поросятами в камчатском селе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне утром, 16 августа, житель Усть-Большерецка обнаружил на своём подворье двух зарезанных медведем поросят.

Сообщение о появлении хищника в центре посёлка напугало его жителей. Месяц назад охотоведам уже пришлось отстрелить в Усть-Большерецке медведицу с медвежонком, которые разорили крольчатник в одном из местных подворий.

Сейчас местонахождение зашедшего в посёлок хищника пытаются установить охотоведы.

Главное управление МЧС России по Камчатскому края напоминает жителям района о необходимости соблюдать меры личной предосторожности. В вечернее время без необходимости не выходите на улицу, особенно в одиночку. Проследите, где находятся ваши дети. Если вы заметите медведя или его следы, немедленно сообщите дежурному диспетчеру Единой дежурной диспетчерской службы Усть-Большерецкого района по телефону 8-415-32-21-170.

Пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.