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Posted 16 августа 2012, 22:16

Published 16 августа 2012, 22:16

Modified 17 сентября 2022, 11:17

Updated 17 сентября 2022, 11:17

На трассе Хабаровск – Владивосток введен в эксплуатацию мост через реку Федоровка

16 августа 2012, 22:16
Теперь он соответствует всем современным требованиям

ХАБАРОВСК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С хорошей оценкой качества работ принят в эксплуатацию мост через реку Федоровка на автомобильной дороге М-60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.
Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе ФКУ «Дальуправтодор».
Бывший мост неудовлетворительного состояния, 1965 года постройки, с габаритом проезжей части Г-7.19м., без тротуаров, капитально отремонтирован с заменой мостовых железобетонных конструкций.
В результате капитального ремонта длина вновь отремонтированного моста в настоящее время составляет 35 метров, габарит соответствует требованиям ГОСТа для автомобильных дорог второй категории.
Для плавности и ровности автомобильного движения по мосту, были применены деформационные швы немецкой системы «Мaurer», а также запроектирована и устроена температурно-неразрезная система плиты проезжей части, в качестве проезда по которому могут убедиться все автомобилисты проезжающие по мосту.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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