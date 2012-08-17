На трассе Хабаровск – Владивосток введен в эксплуатацию мост через реку Федоровка

ХАБАРОВСК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С хорошей оценкой качества работ принят в эксплуатацию мост через реку Федоровка на автомобильной дороге М-60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе ФКУ «Дальуправтодор».

Бывший мост неудовлетворительного состояния, 1965 года постройки, с габаритом проезжей части Г-7.19м., без тротуаров, капитально отремонтирован с заменой мостовых железобетонных конструкций.

В результате капитального ремонта длина вновь отремонтированного моста в настоящее время составляет 35 метров, габарит соответствует требованиям ГОСТа для автомобильных дорог второй категории.

Для плавности и ровности автомобильного движения по мосту, были применены деформационные швы немецкой системы «Мaurer», а также запроектирована и устроена температурно-неразрезная система плиты проезжей части, в качестве проезда по которому могут убедиться все автомобилисты проезжающие по мосту.