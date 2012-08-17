Правоприменение: Закон о земле для многодетных

На июльском заседании Законодательного собрания расширена категория граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земли. Правом наделены также граждане, имеющие трех и более детей, в том числе пасынков и падчериц в возрасте до 18 лет. Право на землю сохраняется, если в семье есть студенты, обучающиеся на очной форме обучения в возрасте до 23 лет, сыновья и пасынки, проходящие военную службу по призыву в возрасте до 21 года, а также дети-инвалиды старше 18 лет.