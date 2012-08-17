Правоприменение: Закон о земле для многодетных

Posted 16 августа 2012, 23:55
Published 16 августа 2012, 23:55
Modified 17 сентября 2022, 11:17
Updated 17 сентября 2022, 11:17
ВЛАДИВОСТОК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Депутаты краевого парламента учли обращения граждан, столкнувшихся с трудностями в реализации Закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".
На июльском заседании Законодательного собрания расширена категория граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земли. Правом наделены также граждане, имеющие трех и более детей, в том числе пасынков и падчериц в возрасте до 18 лет. Право на землю сохраняется, если в семье есть студенты, обучающиеся на очной форме обучения в возрасте до 23 лет, сыновья и пасынки, проходящие военную службу по призыву в возрасте до 21 года, а также дети-инвалиды старше 18 лет.
Перечень земельных участков публикуется на официальном сайте муниципального образования. Земельные участки предоставляются гражданам по результатам жеребьевки. Еще одно новшество в Законе -граждане, обладающие земельными участками на праве аренды для индивидуального жилищного строительства (если решения о предоставлении были приняты до 1 сентября 2012 года), вправе получить их в собственность бесплатно.
По информации на июль 2012 года во Владивостоке сформировано и предоставлено многодетным семьям 11 земельных участков. В настоящее время проекты планировки земельных участков производятся на улицах Курильской, Артековской, Орбитальной и Ломаной. Как предполагают специалисты, на участке в районе улицы Курильской могут получить землю ориентировочно 36 семей, в районе Артековской - 220 семей, в районе ул. Орбитальной - 60 семей, ул.Ломаной - 96 семей., участки площадью от 0,07 до 0,2 га предоставляются под малоэтажное строительство, сообщает сайт Законодательного собрания края.
Напомним, согласно закону Приморского края №837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае", принятого депутатами Законодательного Собрания Приморского края семьям с тремя и более детьми бесплатно для индивидуального жилищного строительства предоставляются участки от 0,07 до 0,2 га земли. Законопроект разработал Комитет по продовольственной политике и природопользованию.
НК