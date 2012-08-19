В Хабаровском крае пассажирским теплоходом управлял совершенно пьяный человек

ХАБАРОВСК. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России по факту предоставления пассажирам услуг по перевозке, опасных для жизни и здоровья, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России. установлено следствием, что теплоход "Ом-8", принадлежащий ООО "Амуртрансфлот-1", осуществлял регулярные перевозки пассажиров по маршруту "Комсомольск-на-Амуре – Верхняя Тамбовка – Комсомольск-на-Амуре". 17 июля в вечернее время при следовании пассажирского теплохода из города Комсомольска-на-Амуре до села Верхняя Тамбовка управление речным судном осуществлял первый помощник капитана - первый помощник механика судна. На вахтенной службе судоводитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения: по результатам медицинского освидетельствования в его крови обнаружена концентрация алкоголя в количестве 2,09 промилле. На борту судна при осмотре его следователями в селе Верхняя Тамбовка находилось 4 пассажиров. Однако по данным следствия при отправке теплохода от речного вокзала города Комсомольска-на-Амуре на судне было больше людей, но часть из них, испугавшись за свою жизнь, сошли на берег в поселке Бельго Комсомольского района. Нарушения требований безопасности плавания и правил охраны жизни людей на воде создали непосредственную опасность для жизни и здоровья пассажиров судна. Необходимо отметить, что это, к сожалению, не единичный случай расследования Дальневосточным следственным управлением на транспорте уголовных дел по фактам управления пассажирским судном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В конце июля 2011 года теплоходом "Ом-8", также принадлежащим ООО "Амуртрансфлот-1", управлял первый помощник капитана, находящийся в состоянии алкогольного опьянения: тогда медики зафиксировали концентрацию алкоголя в количестве 1,47 промилле. При подходе к пристани города Комсомольска-на-Амуре теплоход три раза пытался пришвартоваться. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. В сентябре 2010 года на реке Амур сошел с судового хода и налетел на мель скоростной теплоход на подводных крыльях "Кола Бельды", принадлежащий ОАО "Амурское пароходство" с 77 пассажирами на борту. В результате резкой остановки судна пострадало несколько пассажиров. Причиной происшествия стало нахождение первого штурмана судна – сменного капитана в состоянии сильного алкогольного опьянения. Эти судоводители осуждены, но совершенное ими не стало уроком ни для лиц, управляющих судами, ни для судовладельцев. В настоящее время по возбужденному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. лз