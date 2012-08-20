В Приморье определены победители конкурса "Лучший урок письма"



ВЛАДИВОСТОК. 20 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Приморский филиал ФГУП "Почта России" и департамент образования и науки Приморского края подвели итоги конкурса «Лучшем уроке письма», в котором приняли участие педагоги и учащиеся школ, профессиональных училищ. Члены жюри отметили высокий уровень работ и приняли решение о награждении не только победителей, но и лауреатов конкурса дипломами и ценными призами.

Награждение победителей состоится в начале нового учебного года по месту их проживания. УФПС Приморского края благодарит педагогические коллективы школ, принявших активное участие в конкурсе «Лучший урок письма».

Все конкурсные работы переданы во Всероссийский Оргкомитет конкурса «Лучший урок письма», где определятся лучшие работы среди российских учеников и педагогов.



Победителями краевого конкурса стали: