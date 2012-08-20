В Приморье определены победители конкурса "Лучший урок письма"

Posted 19 августа 2012, 22:38
Published 19 августа 2012, 22:38
Modified 17 сентября 2022, 11:16
Updated 17 сентября 2022, 11:16
ВЛАДИВОСТОК. 20 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Приморский филиал ФГУП "Почта России" и департамент образования и науки Приморского края подвели итоги конкурса «Лучшем уроке письма», в котором приняли участие педагоги и учащиеся школ, профессиональных училищ. Члены жюри отметили высокий уровень работ и приняли решение о награждении не только победителей, но и лауреатов конкурса дипломами и ценными призами.
Награждение победителей состоится в начале нового учебного года по месту их проживания. УФПС Приморского края благодарит педагогические коллективы школ, принявших активное участие в конкурсе «Лучший урок письма».
Все конкурсные работы переданы во Всероссийский Оргкомитет конкурса «Лучший урок письма», где определятся лучшие работы среди российских учеников и педагогов.
Победителями краевого конкурса стали:
I. Возрастная категория «Детство» Всего: 25 работ
1 место – Елизавета Андреевна Щербинина, «Мой учитель», учащаяся 3 класса муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №13 Дальнереченского ГО Приморского края (руководитель – Сикержинская Раиса Эдуардовна)
2 место – Данил Романович Митюшкин, «История и легенды моей семьи», учащийся 2 класса муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы «ПСОШ» №1 Пограничного МР», 1 отделение Приморского края (руководитель – Гетманова О.Ф.)
3 место – Никита Евгеньевич Тимохин, «Письмо в 1941 год», учащийся 2б класса МОУ СОШ села Новоникольск Уссурийского ГО Приморского края (руководитель – Шевченко Евгения Александровна).
II. Возрастная категория «Отрочество» Всего: 89 работ
1 место – Анастасия Евгеньевна Холодкова, «Спорт в моей жизни», учащаяся 9 класса муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1 п.Пограничный, отделение № 2 (руководитель – Глапшун Раиса Яковлевна)
2 место –Виктория Валентиновна Кудашева, «Письмо в 1941 год», учащаяся 7 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» городского округа ЗАТО город Большой Камень (руководитель – Черная Светлана Владимировна)
2 место – Никита Викторович Доманюк, «Спорт в моей жизни», учащийся 8 класса муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Ариадное Дальнереченского МО (руководитель – Доманюк Виктор Яковлевич)
3 место – Анастасия Александровна Стасюк, «История и легенды моей семьи», учащаяся 7Б класса муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 села Лазо Дальнереченского ГО (руководитель – данных нет)
3 место – Анастасия Дьяконова, «Письмо в 1941 год», учащаяся 8Д класса муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Большой Камень (руководитель – Эрикайкина Елена Васильевна).
III. Возрастная категория «Юность» Всего: 25 работ
1 место – Войтенко Ольга Константиновна, «Письмо в 1941 год», учащаяся КГОАУ СПО «Энергетический колледж», 2 курс (руководитель – Шевелева Елена Михайловна, учитель русского языка)
1 место – Кнышова Анастасия, «Мой учитель», учащаяся 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 с.Самарка Чугуевского муниципального района (руководитель – Мешкова Елена Николаевна)
2 место – Солдатова Мария, «Письмо в 1941 год», учащаяся 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 с.Самарка Чугуевского муниципального района (руководитель – Мешкова Елена Николаевна)
2 место – Дарья Сергеевна Калашникова, «История и легенды моей семьи», учащаяся 10 класса муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения - средней общеобразовательной школы №2 поселка Лучегорск Пожарского муниципального района (руководитель – Антонюк-Антимирова Татьяна Валерьевна, Петрова Наталья Юрьевна)
3 место – Кристина Игоревна Шевчук, «Письмо в 1941 год», учащаяся 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 3 поселка Кавалерово Кавалевский муниципального района (руководитель – данных нет)
3 место – Надежда Александровна Рисовцева, «Истории и легенды моей семьи», учащаяся 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 2 поселка Лучегорск Пожарского муниципального района (руководитель –(руководитель – Антонюк-Антимирова Татьяна Валерьевна, Петрова Наталья Юрьевна) )
3 место –Варвара Филатова, «Письмо в 1941 год», учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 3 города Большой Камень (руководитель – Эрикайкина Елена Васильевна).
IV. Лучшая методическая разработка Всего: 17
1 место – Наталия Сергеевна Кобзарь, учитель русского языка и литературы МБОШИ «Школа-интернат» № 1
города Владивосток
2 место – Людмила Павловна Бровко, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» города Уссурийск Приморского края
3 место – Марина Владимировна Харько, учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного казенного учреждения - средней общеобразовательной школы села Стретенка Дальнереченского муниципального района
3 место – Татьяна Васильевна Стужук, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного казенного учреждения средней общеобразовательной школы села Стретенка Дальнереченского муниципального района
Лауреаты краевого конкурса:
I. Возрастная категория «Детство»
Максим Владимирович Козел, «Мой учитель», учащийся 2 класса МКОУ «ПСОШ №1 Пограничного муниципального района» 1 отделение (руководитель – Гетманова О.Ф.)
Евгения Евгеньевна Шагунова, «Мой учитель», учащаяся 4 класса МОКУ СОШ села Рождественка Дальнереченского района Приморского края (руководитель – данных нет)
Александра Сергеевна Сылко, «Мой учитель», учащаяся 4 класса МОКУ СОШ с.Рождественка Дальнереченского района Приморского края (руководитель –данных нет)
II. Возрастная категория «Отрочество»
Мариам Рависановна Гусейнова, «Мой учитель», учащаяся 5 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 2 п.Хороль, Хорольского района Приморского края (руководитель – Степкина Наталья Николаевна)
Андрей Трахимчук, «Письмо в 1941 год», учащийся 5 класса МБОШИ «Школа-интернат» № 1
г.Владивостока (руководитель - Кобзарь Наталия Сергеевна )
Марина Демченко, «Письмо в 1941 год», учащаяся 5 класса МБОШИ «Школа-интернат» № 1 г.Владивостока (руководитель - Кобзарь Наталия Сергеевна )
Алексей Николаевич Ерошенко, «Письмо в 1941 год», учащийся 8 класса МКОУ СОШ с.Даниловка Михайловского района Приморского края (руководитель Ерошенко Лариса Петровна)
Ольга Никейцева, «Письмо в 1941 год», учащаяся 10 В класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательнвая школа №2» села Чугуевка Чугуевского района Приморского края (руководитель – Олейник Е.А.)
Дарина Сыч, «Учусь у М.В. Ломоносова», учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Большой Камень (руководитель – Эрикайкина Елена Васильевна).
Александр Александрович Биркенгаген, «История и легенды моей семьи», учащийся группы 85-86 краевого автономного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Региональный технический колледж» города Владивосток.
Награждение победителей состоится в начале нового учебного года по месту их проживания. УФПС Приморского края благодарит педагогические коллективы школ, принявших активное участие в конкурсе «Лучший урок письма».
Все конкурсные работы переданы во Всероссийский Оргкомитет конкурса «Лучший урок письма», где определятся лучшие работы среди российских учеников.
А.М.
Фото: http://www.mamba.ru/diary/post.phtml?post_id=890