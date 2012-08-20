В Николаевском районе уничтожили более 200 килограммов браконьерской икры

ХАБАРОВСК. 20 августа. ВОСТОК-МЕДИА — В ходе рейда на берегу нерестовой реки Чомэ, в районе п. Нигирь Николаевского района задержаны 2 гражданина РФ осуществлявших незаконную добычу более 280 экземпляров горбуши, заготовив при этом около 74 кг икры горбуши.

На этом же участке задержаны еще 2 гражданина РФ осуществлявших незаконную добычу тихоокеанского лосося. Добыча осуществлялась в запретные сроки. С использованием закидного невода данными лицами выловлено порядка 470 экземпляров горбуши и изъято около 140 кг лососевой икры.

По данным фактам нарушения природоохранного законодательства, подразделением дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Изъятая рыба и икра уничтожена в присутствии понятых и комиссии.