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Posted 20 августа 2012, 00:21

Published 20 августа 2012, 00:21

Modified 17 сентября 2022, 11:16

Updated 17 сентября 2022, 11:16

В Николаевском районе уничтожили более 200 килограммов браконьерской икры

20 августа 2012, 00:21
Сюжет
Происшествие
На четверых рыбаков завели уголовные дела

ХАБАРОВСК. 20 августа. ВОСТОК-МЕДИА — В ходе рейда на берегу нерестовой реки Чомэ, в районе п. Нигирь Николаевского района задержаны 2 гражданина РФ осуществлявших незаконную добычу более 280 экземпляров горбуши, заготовив при этом около 74 кг икры горбуши.
На этом же участке задержаны еще 2 гражданина РФ осуществлявших незаконную добычу тихоокеанского лосося. Добыча осуществлялась в запретные сроки. С использованием закидного невода данными лицами выловлено порядка 470 экземпляров горбуши и изъято около 140 кг лососевой икры.
По данным фактам нарушения природоохранного законодательства, подразделением дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Изъятая рыба и икра уничтожена в присутствии понятых и комиссии.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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