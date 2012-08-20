ХАБАРОВСК. 20 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев поздравляет земляков с Днем государственного флага.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые дальневосточники!

Поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников – Днем Государственного флага Российской Федерации!

У него большая история, которая берет начало со времен петровских преобразований. Российский триколор олицетворяет богатую и непростую историю государства, это – символ единства и независимости страны, с которой мы связываем свою жизнь, надежды на лучшее.

Сегодня Государственный флаг широко используется не только в праздничных мероприятиях, он – непременный атрибут при проведении международных встреч, переговоров, масштабных спортивных состязаний. Очень приятно и волнительно смотреть на то, как взвевается ввысь Российский флаг в ознаменование побед наших соотечественников. В эти минуты чувство гордости за страну испытывает, без преувеличения, каждый гражданин.

Жители восточных рубежей России никогда не пасовали перед трудностями. Верю, нам по плечу решить поставленные главой государства задачи по ускоренному развитию региона, улучшению жизни дальневосточников. Сила нашей страны – в личных успехах каждого ее гражданина.

Желаю всем землякам здоровья, оптимизма, реализации всех намеченных планов!».