Перспективы развития транспортной сферы обсудили в Приморье

Posted 21 августа 2012, 05:04
Published 21 августа 2012, 05:04
Modified 17 сентября 2022, 11:16
Updated 17 сентября 2022, 11:16
ВЛАДИВОСТОК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В администрации Приморского края прошло совещание по вопросу развития транспортной отрасли Приморье.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, совещание провёл врио первого вице-губернатора края Сергей Сидоров. В нем также приняли участие руководители профильных департаментов, представители ДВЖД, стивидорных компаний и ОАО ДНИИМФ. Один из главных вопросов в повестке - развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Приморского края.
Участники совещания пришли к общему мнению – Приморью необходимо увеличивать пропускную способность железнодорожной инфраструктуры с учётом перспективы развития приморских портов. Как стало известно в ходе совещания, сегодня в крае прорабатывается возможность реализации ряда проектов по развитию портовой инфраструктуры в портах Владивосток, Восточный, Находка, Зарубино и Посьет. В рамках данных проектов планируется увеличить объёмы перевозок по транспортному узлу «Находка-Восточный» до 100 миллионов тонн в год, а на Хасанском направлении - до 75 миллионов тонн в год. К реализации проектов планируется привлекать крупнейших российских инвесторов. Отметим, что наиболее интересные и перспективные проекты развития приморских портов войдут в программу социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы.
А.С.
Фото с сайта: http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=13439&lang=