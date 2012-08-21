Перспективы развития транспортной сферы обсудили в Приморье

Участники совещания пришли к общему мнению – Приморью необходимо увеличивать пропускную способность железнодорожной инфраструктуры с учётом перспективы развития приморских портов. Как стало известно в ходе совещания, сегодня в крае прорабатывается возможность реализации ряда проектов по развитию портовой инфраструктуры в портах Владивосток, Восточный, Находка, Зарубино и Посьет. В рамках данных проектов планируется увеличить объёмы перевозок по транспортному узлу «Находка-Восточный» до 100 миллионов тонн в год, а на Хасанском направлении - до 75 миллионов тонн в год. К реализации проектов планируется привлекать крупнейших российских инвесторов. Отметим, что наиболее интересные и перспективные проекты развития приморских портов войдут в программу социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы.