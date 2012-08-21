В ЕАО признан несостоявшимся региональный этап всероссийского конкурса

БИРОБИДЖАН. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» не выявил победителей. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте пресс-службы губернатора и правительства ЕАО.

Экспертная рабочая группа под руководством вице-губернатора Геннадия Антонова рассмотрела заявки, поступившие от учреждений и организаций области на участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Пакеты документов представили 8 организаций.

Отбор проводился по нескольким номинациям среди организаций производственной и непроизводственной сферы. По результатам оценки представленных на конкурс документов экспертная рабочая группа признала конкурс несостоявшимся.

Как пояснила начальник управления по труду правительства области Татьяна Ряполова, причин такого решения экспертной рабочей группы было несколько, в том числе – представление неполного пакета документов, недостаточное число участников для выявления победителя в номинации и другие.

«Очень жаль, что региональный этап всероссийского конкурса признан несостоявшимся. Ведь большинство организаций, которые подали документы, прошли серьезный отбор по таким критериям, как отсутствие нарушений трудового законодательства, задолженности по бюджетным и внебюджетным платежам, заработной плате и другим. А не хватило малого – внимательности при подготовке документов», - сообщила Т.Ряполова.