В Приморье речка отрезала людей от "большой земли"

Posted 21 августа 2012, 03:54
Published 21 августа 2012, 03:54
Modified 17 сентября 2022, 11:16
Updated 17 сентября 2022, 11:16
ВЛАДИВОСТОК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Группу отдыхающих на пляже на берегу залива Восток в Приморье отрезало от «большой земли» в районе посёлка Новолитовск.
После прошедших дождей, река вышла из берегов. Легковые машины не могут проехать вброд. Поэтому из Владивостока выехала группа спасателей на «КамАЗе». Планируется перетащить легковушки через полноводную речку с помощью грузовика, сообщили РИА «Восток-Медиа» информированные источники.
нк