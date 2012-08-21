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Posted 21 августа 2012, 03:54

Published 21 августа 2012, 03:54

Modified 17 сентября 2022, 11:16

Updated 17 сентября 2022, 11:16

В Приморье речка отрезала людей от "большой земли"

21 августа 2012, 03:54
Отдыхающие запросили помощь спасателей

ВЛАДИВОСТОК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Группу отдыхающих на пляже на берегу залива Восток в Приморье отрезало от «большой земли» в районе посёлка Новолитовск.
После прошедших дождей, река вышла из берегов. Легковые машины не могут проехать вброд. Поэтому из Владивостока выехала группа спасателей на «КамАЗе». Планируется перетащить легковушки через полноводную речку с помощью грузовика, сообщили РИА «Восток-Медиа» информированные источники.
нк

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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