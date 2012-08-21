В Приморье вторую неделю подряд горят машины

ВЛАДИВОСТОК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Вторую неделю подряд в Находке горят машины. На прошлой неделе от рук поджигателей уничтожены сразу две иномарки ,причем одной марки - «Хонда Цивик».

13 августа в 22:49 около дома по адресу пр-кт Мира, 34 огнем была повреждена машина 1993 г.в. И 17 августа в 17-37 около дома №4В по улице Куйбышева обгорела «Хонда Цивик» 2000г.

Горели машины и во время ДТП. На ликвидацию последствий ДТП пожарные выезжали 6 раз.

Елена Кашкарова, специально для РИА «Восток-Медиа»

