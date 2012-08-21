vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа 2012, 22:10

Published 20 августа 2012, 22:10

Modified 17 сентября 2022, 11:16

Updated 17 сентября 2022, 11:16

В Приморье вторую неделю подряд горят машины

20 августа 2012, 22:10
Сюжет
Происшествие
Какую марку предпочитают поджигатели?

ВЛАДИВОСТОК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Вторую неделю подряд в Находке горят машины. На прошлой неделе от рук поджигателей уничтожены сразу две иномарки ,причем одной марки - «Хонда Цивик».
13 августа в 22:49 около дома по адресу пр-кт Мира, 34 огнем была повреждена машина 1993 г.в. И 17 августа в 17-37 около дома №4В по улице Куйбышева обгорела «Хонда Цивик» 2000г.
Горели машины и во время ДТП. На ликвидацию последствий ДТП пожарные выезжали 6 раз.
Елена Кашкарова, специально для РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика