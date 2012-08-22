Находкинская таможня передала мячи детским учреждениям города

ВЛАДИВОСТОК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Находкинские таможенники безвозмездно передали детским учреждениям города мячи на общую сумму около 50 тысяч рублей.

Контейнер с мячами прибыл в таможенный пост Морской порт Восточный Находкинской таможни в адрес коммерческой организации. При досмотре выявлено, что в контейнер отправитель ошибочно загрузил данный товар.

Должностные лица таможни подготовили и направили заявление в Находкинский городской суд о признании товара бесхозяйным и обращении его в федеральную собственность. Суд удовлетворил обращение Находкинской таможни.

Прежде чем передать мячи детским учреждениям, таможенники направили мячи в Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Экспертиза подтвердила соответствующее качество и безопасность товара.

Около двух тысяч мячей получили Находкинская коррекционная школа для детей-сирот, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альбатрос» и управление образования администрации Находкинского городского округа.

Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор

по связям с общественностью Находкинской таможни

