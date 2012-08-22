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Posted 21 августа 2012, 21:14

Published 21 августа 2012, 21:14

Modified 17 сентября 2022, 11:16

Updated 17 сентября 2022, 11:16

Находкинская таможня передала мячи детским учреждениям города

21 августа 2012, 21:14
На общую сумму около 50 тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Находкинские таможенники безвозмездно передали детским учреждениям города мячи на общую сумму около 50 тысяч рублей.
Контейнер с мячами прибыл в таможенный пост Морской порт Восточный Находкинской таможни в адрес коммерческой организации. При досмотре выявлено, что в контейнер отправитель ошибочно загрузил данный товар.
Должностные лица таможни подготовили и направили заявление в Находкинский городской суд о признании товара бесхозяйным и обращении его в федеральную собственность. Суд удовлетворил обращение Находкинской таможни.
Прежде чем передать мячи детским учреждениям, таможенники направили мячи в Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Экспертиза подтвердила соответствующее качество и безопасность товара.
Около двух тысяч мячей получили Находкинская коррекционная школа для детей-сирот, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альбатрос» и управление образования администрации Находкинского городского округа.
Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор
по связям с общественностью Находкинской таможни

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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