Перспективы развития транспортной отрасли обсудили в Приморье

В нем также приняли участие руководители профильных департаментов, представители ДВЖД, стивидорных компаний и ОАО ДНИИМФ.

Один из главных вопросов в повестке - развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Приморского края.



Участники совещания пришли к общему мнению – Приморью необходимо увеличивать пропускную способность железнодорожной инфраструктуры с учётом перспективы развития приморских портов.



Как стало известно в ходе совещания, сегодня в крае прорабатывается возможность реализации ряда проектов по развитию портовой инфраструктуры в портах Владивосток, Восточный, Находка, Зарубино и Посьет. В рамках данных проектов планируется увеличить объёмы перевозок по транспортному узлу «Находка-Восточный» до 100 миллионов тонн в год, а на Хасанском направлении - до 75 миллионов тонн в год. К реализации проектов планируется привлекать крупнейших российских инвесторов.



Отметим, что наиболее интересные и перспективные проекты развития приморских портов войдут в программу социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы.

