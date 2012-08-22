Перспективы развития транспортной отрасли обсудили в Приморье

Posted 21 августа 2012, 22:41
Published 21 августа 2012, 22:41
Modified 17 сентября 2022, 11:16
Updated 17 сентября 2022, 11:16
ВЛАДИВОСТОК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В администрации Приморского края прошло совещание по вопросу развития транспортной отрасли Приморье. Совещание провёл врио первого вице-губернатора края Сергей Сидоров.
В нем также приняли участие руководители профильных департаментов, представители ДВЖД, стивидорных компаний и ОАО ДНИИМФ.
Один из главных вопросов в повестке - развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Приморского края.
Участники совещания пришли к общему мнению – Приморью необходимо увеличивать пропускную способность железнодорожной инфраструктуры с учётом перспективы развития приморских портов.
Как стало известно в ходе совещания, сегодня в крае прорабатывается возможность реализации ряда проектов по развитию портовой инфраструктуры в портах Владивосток, Восточный, Находка, Зарубино и Посьет. В рамках данных проектов планируется увеличить объёмы перевозок по транспортному узлу «Находка-Восточный» до 100 миллионов тонн в год, а на Хасанском направлении - до 75 миллионов тонн в год. К реализации проектов планируется привлекать крупнейших российских инвесторов.
Отметим, что наиболее интересные и перспективные проекты развития приморских портов войдут в программу социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы.