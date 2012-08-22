Сбербанк и Аэрофлот реализовали новую технологию оплаты авиабилетов

ХАБАРОВСК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать билеты «Аэрофлота» без комиссии в режиме реального времени с помощью интернет-сервиса «Сбербанк ОнЛ@йн», сообщает Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России»

Теперь пользователи «Сбербанк ОнЛ@йн» могут забронировать билеты и оплатить их непосредственно на сайте авиакомпании «Аэрофлот» (www.aeroflot.ru).

Для оплаты забронированных билетов достаточно ввести свой логин и пароль для входа в «Сбербанк ОнЛ@йн» и выбрать карту, с которой будет произведен платеж. Оплата осуществляется в привычном для пользователей интерфейсе в течение нескольких секунд. Сервис предоставляется бесплатно для всех клиентов, подключивших услугу «Сбербанк ОнЛ@йн».

Такой способ оплаты в Интернете является одним из наиболее быстрых, удобных и безопасных. Этот сервис исключает ошибки, связанные с неверно введенными реквизитами, так как пользователю не нужно вводить данные своей банковской карты или другие платежные реквизиты – тем самым обеспечивается высокая степень безопасности всех операций.

Кроме того, забронированные на сайте «Аэрофлота» билеты можно оплатить в банкоматах и терминалах Сбербанка по Москве, а по всей России сервис будет доступен в течение двух месяцев.

Для оплаты необходимо в меню устройства самообслуживания выбрать пункт «Платежи и переводы» - «Далее» - «Оплата авиа и железнодорожных билетов» - «Аэрофлот», после чего указать цифровой код, сформированный на сайте авиакомпании в процессе бронирования авиабилетов.

В случае успешной оплаты клиенты смогут получить чек с указанием параметров бронирования и номерами билетов, а по электронной почте, указанной на сайте «Аэрофлота» при бронировании, получить электронный билет.