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Posted 22 августа 2012, 06:37

Published 22 августа 2012, 06:37

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

В Южно-Сахалинске молодой водитель погиб в ДТП

22 августа 2012, 06:37
Сюжет
Происшествие
На месте происшествия выявлены неудовлетворительные условия организации дорожного движения

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 21 августа в начале четвёртого ночи 20-летний водитель с водительским стажем 1 год, управляя автомобилем «Subaru Impreza», двигался по проспекту Мира. В районе Еланского проезда он не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где врезался в бетонную конструкцию.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, три пассажира иномарки с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Ведётся проверка.
На месте ДТП выявлены неудовлетворительные условия организации дорожного движения, а именно нарушение размещения наружной рекламы.
По данным ГИБДД водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из них в августе два раза за превышение скоростного режима более чем на 60 километров в час, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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