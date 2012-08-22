В Южно-Сахалинске молодой водитель погиб в ДТП

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 21 августа в начале четвёртого ночи 20-летний водитель с водительским стажем 1 год, управляя автомобилем «Subaru Impreza», двигался по проспекту Мира. В районе Еланского проезда он не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где врезался в бетонную конструкцию.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, три пассажира иномарки с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Ведётся проверка.

На месте ДТП выявлены неудовлетворительные условия организации дорожного движения, а именно нарушение размещения наружной рекламы.

По данным ГИБДД водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из них в августе два раза за превышение скоростного режима более чем на 60 километров в час, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.