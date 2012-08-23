Приморский край готов к проведению саммита АТЭС

Posted 23 августа 2012, 00:04
Published 23 августа 2012, 00:04
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае завершается подготовка к саммиту АТЭС, который пройдет со 2 по 9 сентября. Об этом рассказал врио первого вице-губернатора края Сергей Сидоров.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, для расселения прибывающих гостей саммита задействованы практически все гостиницы города. 30 августа во Владивосток приходит круизный лайнер «Легенда морей». «В Приморье прибудут делегации 21 экономики. Кроме того, свое участие подтвердили более 500 представителей крупнейших компаний мира. Гости будут размещены в кампусе ДВФУ, на круизных лайнерах, а также в гостиницах Владивостока. Для доставки на остров Русский гостей, проживающих на материковой части, будут ходить специальный шатлы», - добавил врио первого вице-губернатора.
Приморье на саммите АТЭС будет представлять делегация из 70 человек. «Глава региона Владимир Миклушевский на правах принимающей стороны будет участвовать во всех мероприятиях саммита. Помимо представителей краевой администрации в состав делегации также вошли руководители крупнейших приморских предприятий», - сообщил он. На деловом саммите АТЭС, который состоится 7-8 сентября в рамках саммита глав государств и правительств форума АТЭС, Приморский край представит 20 инвестиционных проектов. Для участия в деловом саммите общественными организациями и предпринимателями были отобраны масштабные проекты, имеющие мультипликативный эффект. Большая часть проектов направлены на развитие портовой и логистической инфраструктур, малой авиации, судостроения и сельского хозяйства, а также строительство «Большого Владивостока», технопарков и интегрированной курортной зоны «Приморье».
Сергей Сидоров отметил, что под презентацию проектов приморским предпринимателям выделено одно из помещений ДВФУ. «Мы будем декорировать его под идущий вперед корабль. Зал будет оборудован презентационными мониторами, также там будет место для проведения переговоров и презентаций», - рассказал врио первого вице-губернатора. Напомним, что деловой саммит АТЭС пройдет под девизом: «Отвечая на вызовы. Расширяя возможности». Также в ходе беседы с журналистами врио первого вице-губернатора развеял слухи, которые ходят вокруг проведения саммита. «Продовольственных товаров и топлива в Приморье достаточно. Жители и гости города могут свободно передвигаться по Владивостоку – для них мы подготовили увлекательную культурную программу», - сообщил он.
А.С.
Фото с сайта: http://chriswaitmedia.com/files/foto-vladivostoka.html