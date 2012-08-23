Приморский край готов к проведению саммита АТЭС

Сергей Сидоров отметил, что под презентацию проектов приморским предпринимателям выделено одно из помещений ДВФУ. «Мы будем декорировать его под идущий вперед корабль. Зал будет оборудован презентационными мониторами, также там будет место для проведения переговоров и презентаций», - рассказал врио первого вице-губернатора. Напомним, что деловой саммит АТЭС пройдет под девизом: «Отвечая на вызовы. Расширяя возможности». Также в ходе беседы с журналистами врио первого вице-губернатора развеял слухи, которые ходят вокруг проведения саммита. «Продовольственных товаров и топлива в Приморье достаточно. Жители и гости города могут свободно передвигаться по Владивостоку – для них мы подготовили увлекательную культурную программу», - сообщил он.