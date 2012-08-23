Спортивный фестиваль "Инвалето-2012" открывается во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня на острове Русский в бухте Рында пройдет фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями «Инвалето-2012».

В этой живописной бухте расположен дальневосточный реабилитационный лагерь для здоровья.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в общественной организации «Ковчег», здесь собрались люди из разных уголков Приморского края и Дальневосточного региона: Хабаровска, Биробиджана, Амурской области.

Реабилитационный лагерь - это единственное на Дальнем Востоке место, которое специально оборудовано для комфортного отдыха маломобильных граждан. Инвалиды без труда могут купаться в море с помощью специализированной тележки, привезенной из Франции. Пляж оборудован по аналогу лучших пляжей мира для маломобильных граждан. Зайти и выйти инвалидам из моря помогают специально обученные помощники. В лагере люди активно отдыхают, занимаются различными видами спорта, такими как настольный теннис, баскетбол, шашки, шахматы, нарды, дартс, катаются на водном гидроцикле, катере, банане, есть возможность порыбачить, попробовать себя на лодке-каяк, а главное, найти друзей, а может, и любовь.

С опытным инструктором желающие занимаются дайвингом инвалиды смогут попробовать себя в парусном спорте, так как специально для участников лагеря привезены небольшие парусные яхты. В лагере находятся дети из коррекционной школы, которые также смогут попробовать себя в парусном спорте, и, может быть, в будущем заняться им профессионально.

Отметим, что один из спортсменов яхт-клуба «Семь футов» поехал на Чемпионат России по парусному спорту среди инвалидов.

На воскресный фестиваль добраться можно по новому мосту. Открытие фестиваля сегодня, 23 августа, в 16.00.