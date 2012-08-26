vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа 2012, 00:14

Published 26 августа 2012, 00:14

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Во Владивостоке принимают серьезные меры против террористической угрозы

26 августа 2012, 00:14
Многие здания перед саммитом АТЭС оснащаются металлодетекторами и камерами видеонаблюдения

ВЛАДИВОСТОК. 26 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На заседании межведомственной антитеррористической комиссии под председательством заместителя главы администрации Владивостока Константина Лободы обсудили организацию и проведение мероприятий антитеррористической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и массового пребывания людей в ходе подготовки и проведения саммита АТЭС.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в заседании приняли участие представители органов УВД, ГОЧС, ФСБ, Роспотребнадзора, УФСКН, руководители структурных подразделений администрации Владивостока. Приглашенные представители транспортной сферы и объектов массового пребывания людей сообщили, что объекты оборудованы системой охранной сигнализации с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны, камерами видеонаблюдения, снабжены системой оповещения, укомплектованы огнетушителями. Кроме того, на данных объектах регулярно проводятся проверки состояния антитеррористической защищённости и возможности эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также инструктажи работников по действию при угрозе терроризма. В завершение заседания члены комиссии обсудили проблемные вопросы и вынесли соответствующие рекомендации – продолжать реализацию комплекса режимно-профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасность граждан. А именно, в ближайшее время завершить установку дополнительных камер видеонаблюдения и металлодетекторные рамки на основных входах в здания и др.

А.С.

Фото с сайта: http://rudocs.exdat.com/docs/index-20488.html

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика