Во Владивостоке принимают серьезные меры против террористической угрозы

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в заседании приняли участие представители органов УВД, ГОЧС, ФСБ, Роспотребнадзора, УФСКН, руководители структурных подразделений администрации Владивостока. Приглашенные представители транспортной сферы и объектов массового пребывания людей сообщили, что объекты оборудованы системой охранной сигнализации с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны, камерами видеонаблюдения, снабжены системой оповещения, укомплектованы огнетушителями. Кроме того, на данных объектах регулярно проводятся проверки состояния антитеррористической защищённости и возможности эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также инструктажи работников по действию при угрозе терроризма. В завершение заседания члены комиссии обсудили проблемные вопросы и вынесли соответствующие рекомендации – продолжать реализацию комплекса режимно-профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасность граждан. А именно, в ближайшее время завершить установку дополнительных камер видеонаблюдения и металлодетекторные рамки на основных входах в здания и др.