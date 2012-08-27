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Posted 27 августа 2012, 04:38

Published 27 августа 2012, 04:38

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

"Тигры Владивостока" в борьбе с китайскими "Драконами" стали третьими

27 августа 2012, 04:38
Сюжет
Спорт
Соревнования прошли на озере Цзинбоху в рамках открытия туристического фестиваля "Осень-зима"

ВЛАДИВОСТОК. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках открытия туристического фестиваля "Осень-зима" на озере Цзинбоху в окрестностях г. Муданьцзян состоялись соревнования по гребле на лодках класса "Дракон". В них приняли участие двенадцать команд, в том числе три приморские команды - "Тигры Владивостока", "АТП "Приморье" и "ВГУЭС". В упорной борьбе россияне уступили китайским спортсменам, занявшим в итоге первое и второе места, третье место заняла команда "Тигры Владивостока". За «бронзу» спортсмены получили награду - 150 тысяч рублей. За первое и второе места команды получили по 350 тысяч рублей (70 тысяч юаней) и 250 тысяч рублей (50 тысяч юаней) соответственно. На открытии соревнований и концерте, завершившем праздник, выступили танцевальные коллективы из Приморья и китайские артисты.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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