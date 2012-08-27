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Posted 27 августа 2012, 06:37

Published 27 августа 2012, 06:37

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Угрозу цунами для Дальнего Востока отменили

27 августа 2012, 06:37
Сюжет
Происшествие
Тревога возникла после мощнейшего землетрясения в Сальвадоре

ХАБАРОВСК. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Цунами после мощного землетрясения у берегов латиноамериканского государства Сальвадор, которое произошло утром в понедельник, побережью Камчатки, как и всему Дальнему Востоку России, не угрожает. Информацию об этом сегодня вечером распространило сахалинское управление Гидрометслужбы.

- Предварительная оценка - расположение эпицентра и магнитуда землетрясения таковы, что они не представляют опасности для проявления цунами у российского побережья Дальнего Востока, - говорится в пресс-релизе.

Эти данные также подтверждают и камчатские метеорологи.

Колебания земной коры магнитудой 7,4 у берегов Сальвадора произошли в 22.37 воскресенья по местному времени (на Камчатке шел уже пятый час вечера понедельника). Эпицентр землетрясения находился в 125 километрах к югу от города Усулутан. Очаг залегал на глубине 50,6 километра. Тихоокеанский центр предупреждения об угрозе цунами (США, Гавайи) ранее распространил сообщение, что волна может угрожать побережьям Коста-Рики, Никарагуа, Сальвадора, Гондураса, Гватемалы, Панамы и Мексики. Позднее сигнал тревоги был отменен и в этих странах.

ИС

Фото сайта uainfo.censor.net.ua

#Денис Объедкин#Новости#Дальний Восток#Происшествие
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