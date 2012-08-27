Угрозу цунами для Дальнего Востока отменили

Колебания земной коры магнитудой 7,4 у берегов Сальвадора произошли в 22.37 воскресенья по местному времени (на Камчатке шел уже пятый час вечера понедельника). Эпицентр землетрясения находился в 125 километрах к югу от города Усулутан. Очаг залегал на глубине 50,6 километра. Тихоокеанский центр предупреждения об угрозе цунами (США, Гавайи) ранее распространил сообщение, что волна может угрожать побережьям Коста-Рики, Никарагуа, Сальвадора, Гондураса, Гватемалы, Панамы и Мексики. Позднее сигнал тревоги был отменен и в этих странах.