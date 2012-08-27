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Posted 27 августа 2012, 05:55

Published 27 августа 2012, 05:55

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Владивосток вновь проявил гостеприимство

27 августа 2012, 05:55
Основные мероприятия фестиваля состоялись на Спортивной набережной

ВЛАДИВОСТОК. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшие выходные в краевом центре прошел ряд мероприятий в рамках проекта «Владивосток гостеприимный».

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, 25 августа на сценической площадке Спортивной набережной состоялось представление Хэйлунцзянской цирковой труппы. Артисты продемонстрировали зрителям сложнейшие номера, построенные на демонстрации возможностей человека, а также фокусы, танцы и многое другое. Хэйлунцзянская труппа является одной из самых сильных цирковых трупп, за многолетнюю практику артисты получили множество наград на китайских и зарубежных конкурсах. Благодаря высокому мастерству цирковую труппу постоянно приглашают на гастроли в США, Канаду, Японию. Кроме того, в этот день в Адмиральском сквере для жителей и гостей города играл оркестр «Влад – брасс» под руководством Андрея Воронова.

26 августа на территории Спортивной набережной состоялось выступление ди-джеев, со сцены прозвучала танцевальная музыка в стиле «джаз» и «фанк», а также джазовые композиции. Кроме того, в выходные на Спортивной набережной работал «Город мастеров», где владивостокские умельцы представили изделия декоративно-прикладного творчества, а также провели мастер-классы.

А.С.

Фото с сайта: http://www.vlc.ru/news/2012/49389/

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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