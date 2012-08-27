Владивосток вновь проявил гостеприимство

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, 25 августа на сценической площадке Спортивной набережной состоялось представление Хэйлунцзянской цирковой труппы. Артисты продемонстрировали зрителям сложнейшие номера, построенные на демонстрации возможностей человека, а также фокусы, танцы и многое другое. Хэйлунцзянская труппа является одной из самых сильных цирковых трупп, за многолетнюю практику артисты получили множество наград на китайских и зарубежных конкурсах. Благодаря высокому мастерству цирковую труппу постоянно приглашают на гастроли в США, Канаду, Японию. Кроме того, в этот день в Адмиральском сквере для жителей и гостей города играл оркестр «Влад – брасс» под руководством Андрея Воронова.