Воровка огорчила беспечную биробиджанскую хозяйку

Posted 26 августа 2012, 21:29
Published 26 августа 2012, 21:29
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
БИРОБИДЖАН. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В областном центре произошла очередная кража, совершенная путем свободного доступа. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД по ЕАО.
«28-летняя жительница дома по улице Невская проявила крайнюю беспечность – в дневное время она ушла гулять с детьми на улицу, не заперев дверь собственной квартиры», - рассказали стражи порядка
Когда хозяйка вернулась домой, то застала на кухне незнакомую женщину. Незваная гостья пробормотала, что ищет свою знакомую и быстро выбежала из жилища. Но не с пустыми руками. Выяснилось, что из квартиры были похищены продукты питания и средства гигиены.
Полицейские, прибывшие по вызову, установили личность предполагаемой воровки. 31-летняя женщина уже имела проблемы с законом. В настоящее время ведется ее розыск.
ВЧ
Фото с сайта http://mr-issue.livejournal.com/11823.html