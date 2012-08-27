Воровка огорчила беспечную биробиджанскую хозяйку

БИРОБИДЖАН. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В областном центре произошла очередная кража, совершенная путем свободного доступа. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД по ЕАО.

«28-летняя жительница дома по улице Невская проявила крайнюю беспечность – в дневное время она ушла гулять с детьми на улицу, не заперев дверь собственной квартиры», - рассказали стражи порядка

Когда хозяйка вернулась домой, то застала на кухне незнакомую женщину. Незваная гостья пробормотала, что ищет свою знакомую и быстро выбежала из жилища. Но не с пустыми руками. Выяснилось, что из квартиры были похищены продукты питания и средства гигиены.

Полицейские, прибывшие по вызову, установили личность предполагаемой воровки. 31-летняя женщина уже имела проблемы с законом. В настоящее время ведется ее розыск.