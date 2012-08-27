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Posted 26 августа 2012, 21:29

Published 26 августа 2012, 21:29

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Воровка огорчила беспечную биробиджанскую хозяйку

26 августа 2012, 21:29
Сюжет
Происшествие
Среди похищенного – продукты питания и средства гигиены

БИРОБИДЖАН. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В областном центре произошла очередная кража, совершенная путем свободного доступа. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД по ЕАО.
«28-летняя жительница дома по улице Невская проявила крайнюю беспечность – в дневное время она ушла гулять с детьми на улицу, не заперев дверь собственной квартиры», - рассказали стражи порядка
Когда хозяйка вернулась домой, то застала на кухне незнакомую женщину. Незваная гостья пробормотала, что ищет свою знакомую и быстро выбежала из жилища. Но не с пустыми руками. Выяснилось, что из квартиры были похищены продукты питания и средства гигиены.
Полицейские, прибывшие по вызову, установили личность предполагаемой воровки. 31-летняя женщина уже имела проблемы с законом. В настоящее время ведется ее розыск.

ВЧ
Фото с сайта http://mr-issue.livejournal.com/11823.html

#Денис Объедкин#Новости#ЕАО#Происшествие
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