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Posted 28 августа 2012, 03:39

Published 28 августа 2012, 03:39

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Названо самое "грязное" место во Владивостоке

28 августа 2012, 03:39
Проблема состояния атмосферного воздуха в столице Приморья - та же, что и в других больших городах

ВЛАДИВОСТОК. 28 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Состояние атмосферного воздуха Владивостока в период с 20 по 26 августа было на уровне, характерном для летних месяцев.
Предельно допустимые концентрации были превышены по диоксиду азота, оксиду углерода и взвешенным веществам (пыли). В настоящее время проблема состояния атмосферного воздуха во Владивостоке - та же, что и в других больших городах: до 80% загрязняющих веществ поступают в атмосферу за счёт выбросов автомобильного транспорта. Самое «грязное» место в городе - площадь Баляева, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «АТЭС-2012. Погода, климат, экология».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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