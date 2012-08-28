Названо самое "грязное" место во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 28 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Состояние атмосферного воздуха Владивостока в период с 20 по 26 августа было на уровне, характерном для летних месяцев.

Предельно допустимые концентрации были превышены по диоксиду азота, оксиду углерода и взвешенным веществам (пыли). В настоящее время проблема состояния атмосферного воздуха во Владивостоке - та же, что и в других больших городах: до 80% загрязняющих веществ поступают в атмосферу за счёт выбросов автомобильного транспорта. Самое «грязное» место в городе - площадь Баляева, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «АТЭС-2012. Погода, климат, экология».

