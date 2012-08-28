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Posted 27 августа 2012, 21:33

Published 27 августа 2012, 21:33

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

В Хабаровске осудят двух спортсменов, убивших мужчину

27 августа 2012, 21:33
Сюжет
Происшествие
Драка произошла в спортклубе в центре города

ХАБАРОВСК. 28 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении двух членов спортивного клуба г. Хабаровска, обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления – умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре, преступление совершено в помещении здания № 74 по ул. Карла Маркса в Хабаровске, где между членами спортивных клубов города произошел конфликт, в ходе которого двое лиц, совместно и согласованно между собой, нанесли неустановленным в ходе расследования предметом не менее трех ударов по голове потерпевшему. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.
Вчера материалы уголовного дела направлены в суд Центрального района Хабаровска для рассмотрения по существу.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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