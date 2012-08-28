В Хабаровске осудят двух спортсменов, убивших мужчину

ХАБАРОВСК. 28 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении двух членов спортивного клуба г. Хабаровска, обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления – умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре, преступление совершено в помещении здания № 74 по ул. Карла Маркса в Хабаровске, где между членами спортивных клубов города произошел конфликт, в ходе которого двое лиц, совместно и согласованно между собой, нанесли неустановленным в ходе расследования предметом не менее трех ударов по голове потерпевшему. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.

Вчера материалы уголовного дела направлены в суд Центрального района Хабаровска для рассмотрения по существу.

