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Posted 28 августа 2012, 03:53

Published 28 августа 2012, 03:53

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

В ожидании тайфуна в Приморье все силы и средства оповещения приведены в готовность

28 августа 2012, 03:53
Удар стихии ожидается в ночь с 28 на 29 августа

ВЛАДИВОСТОК. 28 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае проводится подготовка всех сил и технических средств к встрече тайфуна «Bolaven». Особое внимание уделено информированию населения о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил Александр Агафонов, начальник главного управления МЧС России по Приморскому краю.
В Приморском крае приведены в готовность все силы и средства для оповещения и принятия мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с прохождением тайфуна, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.
Объединенный оперативный штаб, в который входят федеральные и краевые службы, задействованные в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работает в круглосуточном режиме. За передвижением тайфуна в режиме реального времени наблюдают в ситуационно-информационном центре МЧС. Оперативные штабы развернуты в 12 городах и 22 районах края.
Как сообщил Александр Агафонов, эпицентр тайфуна находится на расстоянии 650 километров от юга Китая, наиболее серьезное влияние тайфун окажет на Амурскую область и Хабаровский край, но действие этого тайфуна почувствует весь Приморский край, в особенности южные и западные районы. Удар стихии ожидается в ночь с 28 на 29 августа, особенно сильные осадки – утром 29 августа.
Как отметил Алексей Губарев, заместитель председателя комиссии по ЧС Приморского края, необходима предельная осторожность в связи с приближением стихии, так как даже в случае выпадения небольших осадков, по прогнозам ожидается сильный ветер, с порывами до 35 м/с.
«Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций мы убедительно просим жителей и гостей Приморского края не выезжать на берега морских, речных и озерных водоемов», - подчеркнул Александр Агафонов, начальник главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Объединенным оперативным штабом полная информация и рекомендации о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций доведены до глав администраций всех муниципальных образований края. Жителям сел даны рекомендации по защите окон и электропроводки.

А.А.
Фото с сайта http://vkursegorod.ru/

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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