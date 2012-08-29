Амурчане смогут выбрать губернатора вдали от дома

Posted 29 августа 2012, 01:13
Published 29 августа 2012, 01:13
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Приамурье началась выдача открепительных удостоверений для голосования 14 октября. Обратиться за документом могут те, кому не удастся в день выборов заполнить бюллетень по месту жительства.
В этот день в Амурской области финишируют 112 избирательных кампаний, включая выборы губернатора, глав Белогорска, Октябрьского и Шимановского районов, довыборы депутатов Благовещенской гордумы. Открепительные удостоверения до 23 сентября будут выдавать территориальные избирательные комиссии области. Затем – участковые. Отпечатано бланков в расчете на 15 тысяч человек. Это около 4,5% от общего количества избирателей области.