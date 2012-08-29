Амурчане смогут выбрать губернатора вдали от дома

В этот день в Амурской области финишируют 112 избирательных кампаний, включая выборы губернатора, глав Белогорска, Октябрьского и Шимановского районов, довыборы депутатов Благовещенской гордумы. Открепительные удостоверения до 23 сентября будут выдавать территориальные избирательные комиссии области. Затем – участковые. Отпечатано бланков в расчете на 15 тысяч человек. Это около 4,5% от общего количества избирателей области.