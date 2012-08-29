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Posted 29 августа 2012, 01:13

Published 29 августа 2012, 01:13

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Амурчане смогут выбрать губернатора вдали от дома

29 августа 2012, 01:13
Избирком начал выдавать открепительные удостоверения

БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Приамурье началась выдача открепительных удостоверений для голосования 14 октября. Обратиться за документом могут те, кому не удастся в день выборов заполнить бюллетень по месту жительства.

В этот день в Амурской области финишируют 112 избирательных кампаний, включая выборы губернатора, глав Белогорска, Октябрьского и Шимановского районов, довыборы депутатов Благовещенской гордумы. Открепительные удостоверения до 23 сентября будут выдавать территориальные избирательные комиссии области. Затем – участковые. Отпечатано бланков в расчете на 15 тысяч человек. Это около 4,5% от общего количества избирателей области.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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