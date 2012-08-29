Саммит АТЭС во Владивостоке завершится салютом за 275 миллионов

Posted 28 августа 2012, 21:09
Published 28 августа 2012, 21:09
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 29 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Владивостоке со 2 по 9 сентября и на который российские правительство выделило миллиарды бюджетных рублей, закончится помпезным пиротехническим шоу, на которое потратят 275 миллионов рублей, сообщает ресурс http://newsru.com.
Решение о выделении средств на салют было принято правительством, а соответствующий документ подписан Дмитрием Медведевым. Средства должны быть предоставлены Управлению делами президента Минфином за счет ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2012 год по подразделу "Другие общегосударственные вопросы".
Фейерверк организует компания ООО "Орион-Арт", которая устраивала пиротехнические шоу на праздновании Дня России, всероссийском бале выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, во время открытия Большого театра после реконструкции, а также в рамках шоу в день Москвы в сентябре 2011 года на Воробьевых горах.
А.М.
Фото: http://9foto.ru/photo/2791