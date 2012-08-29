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Posted 29 августа 2012, 01:06

Published 29 августа 2012, 01:06

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Во Владивостоке пройдет первая пресс-конференция МКФ "Меридианы Тихого"

29 августа 2012, 01:06
Состоится она уже завтра

ВЛАДИВОСТОК. 29 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Завтра, 30 августа, в кинотеатре «Океан» состоится первая официальная пресс-конференция X международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», сообщили РИА «Восток-Медиа» в оргкомитете фестиваля.
О том, каким будет главное культурное событие осени 2012 года, журналистам расскажут первые лица кинофестиваля – бессменный президент кинофестиваля Сергей Степанченко, генеральный директор «Меридианов Тихого» Сергей Пак и программный директор Юрий Гончаров.
С 22 по 28 сентября Владивосток вновь станет местом, притягивающим внимание международного кинематографического сообщества. На первой официальной пресс-конференции 10-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» организаторы подробно расскажут об официальной кинопрограмме и основных мероприятиях кинофестиваля.
В этот день будут названы имена международного жюри, а также расскажут о новой награде «NetPac». И самое главное - 30 августа организаторы приоткроют завесу тайны и сообщат, кто из отечественных и мировых знаменитостей 22 сентября – в день открытия 10-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» – пройдет по звездной синей дорожке.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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