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Posted 30 августа 2012, 04:23

Published 30 августа 2012, 04:23

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Во Владивостоке прошел конкурс "Саммит АТЭС глазами детей"

30 августа 2012, 04:23
Вчера были подведены его итоги

ВЛАДИВОСТОК. 30 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера во Владивостоке состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса рисунков «Саммит АТЭС глазами детей».

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в конкурсе приняли участие дети от 7 до 14 лет. Работы, представленные на конкурс, юные художники выполнили в различных техниках – акварель, масло, карандаши, графика и даже мелки. «Ребята с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в конкурсе рисунков, в адрес оргкомитета было направлено порядка 50 работ, - отмечает генеральный директор МАУ «Социально-культурно­-спортивный центр «Владивосток» Вероника Ильина. – Юные художники изобразили объекты, возводимые к саммиту - новые мосты, океанариум, а также нарисовали мероприятия форума - встречу президентов и многое другое. «Соединение берегов», «Да здравствует саммит», «Встреча народов на мосту дружбы», «Строим город-сад», «Мой город, как песня, поется с листа» - так поэтично авторы назвали свои работы».

Жюри, в состав которого вошли представители администрации Владивостока, благотворительного фонда «Мы и дети», а также преподаватели школ искусств, выбрали 3 самые интересные и красочные работы. Победители получили ценные призы и дипломы. Победителем конкурса стала Алиса Унтилова (14 лет), представившая работу «Будущее в руках детей». Алисе был вручен планшет Apple iPad 2. Второе место заняла Оля Михеева (11 лет), третье место – Маша Аленина (7 лет), девочкам вручили смартфон iPhone 3 и музыкальный плеер iPod. Поощрительные призы и подарки получили все участники конкурса, все работы члены жюри разделили на пять номинаций – «Оригинальная идея», «Нестандартное исполнение», «Реалистичность», «Профессионализм» и «За активное участие». Организатор конкурса – благотворительный фонд «Мы и дети» при поддержке администрации Владивостока.

А.С.

Фото с сайта: http://www.vlc.ru/news/2012/49625/

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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