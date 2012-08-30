Во Владивостоке прошел конкурс "Саммит АТЭС глазами детей"

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в конкурсе приняли участие дети от 7 до 14 лет. Работы, представленные на конкурс, юные художники выполнили в различных техниках – акварель, масло, карандаши, графика и даже мелки. «Ребята с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в конкурсе рисунков, в адрес оргкомитета было направлено порядка 50 работ, - отмечает генеральный директор МАУ «Социально-культурно­-спортивный центр «Владивосток» Вероника Ильина. – Юные художники изобразили объекты, возводимые к саммиту - новые мосты, океанариум, а также нарисовали мероприятия форума - встречу президентов и многое другое. «Соединение берегов», «Да здравствует саммит», «Встреча народов на мосту дружбы», «Строим город-сад», «Мой город, как песня, поется с листа» - так поэтично авторы назвали свои работы».