"СКА-Энергия" может встретиться в Хабаровске с пермским "Амкаром"

ХАБАРОВСК. 31 августа. ВОСТОК-МЕДИА — В Москве прошла жеребьевка 1/16 Кубка России 2012/2013 годов. В этой стадии в борьбу вступают клубы Российской футбольной Премьер-лиги.

Победитель матча "Амур-2010" - "СКА-Энергия" (этот матч состоится в Благовещенске 1 сентября) в 1/16 финала сыграет с командой "Амкар" из Перми. Матчи 1/16 Кубка России пройдут с 25 по 27 сентября, при этом клубы РФПЛ будут играть в гостях, сообщает официальный сайт хабаровчан.