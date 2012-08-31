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Posted 30 августа 2012, 21:37

Published 30 августа 2012, 21:37

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

"СКА-Энергия" может встретиться в Хабаровске с пермским "Амкаром"

30 августа 2012, 21:37
Сюжет
Спорт
Если победит "Амур-2010" в 1/16 Кубка России

ХАБАРОВСК. 31 августа. ВОСТОК-МЕДИА — В Москве прошла жеребьевка 1/16 Кубка России 2012/2013 годов. В этой стадии в борьбу вступают клубы Российской футбольной Премьер-лиги.
Победитель матча "Амур-2010" - "СКА-Энергия" (этот матч состоится в Благовещенске 1 сентября) в 1/16 финала сыграет с командой "Амкар" из Перми. Матчи 1/16 Кубка России пройдут с 25 по 27 сентября, при этом клубы РФПЛ будут играть в гостях, сообщает официальный сайт хабаровчан.

1/16 финала
25-27 сентября

Псков-747/Балтика - Зенит
Калуга/Торпедо Москва - Динамо
Губкин/Салют - Спартак М.
Сибирь/Томь - ЦСКА
Локомотив-2/Петротрест - Мордовия
Сокол/Химки - Волга НН.
Астрахань/Ротор - Ростов
Тюмень/Металлург-Кузбасс - Алания
Волга У./Шинник - Кубань
Уфа/Урал - Анжи
Торпедо Арм./Волгарь - Локомотив М.
Сибиряк/Енисей - Рубин
Газовик/Нефтехимик - Крылья Советов
Алания-Д/Спартак-Нальчик - Терек
Амур-2010/СКА-Энергия - Амкар
Химик Дз. - Краснодар

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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