"СКА-Энергия" может встретиться в Хабаровске с пермским "Амкаром"

Posted 30 августа 2012, 21:37
Published 30 августа 2012, 21:37
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ХАБАРОВСК. 31 августа. ВОСТОК-МЕДИА — В Москве прошла жеребьевка 1/16 Кубка России 2012/2013 годов. В этой стадии в борьбу вступают клубы Российской футбольной Премьер-лиги.
Победитель матча "Амур-2010" - "СКА-Энергия" (этот матч состоится в Благовещенске 1 сентября) в 1/16 финала сыграет с командой "Амкар" из Перми. Матчи 1/16 Кубка России пройдут с 25 по 27 сентября, при этом клубы РФПЛ будут играть в гостях, сообщает официальный сайт хабаровчан.
1/16 финала
25-27 сентября
Псков-747/Балтика - Зенит
Калуга/Торпедо Москва - Динамо
Губкин/Салют - Спартак М.
Сибирь/Томь - ЦСКА
Локомотив-2/Петротрест - Мордовия
Сокол/Химки - Волга НН.
Астрахань/Ротор - Ростов
Тюмень/Металлург-Кузбасс - Алания
Волга У./Шинник - Кубань
Уфа/Урал - Анжи
Торпедо Арм./Волгарь - Локомотив М.
Сибиряк/Енисей - Рубин
Газовик/Нефтехимик - Крылья Советов
Алания-Д/Спартак-Нальчик - Терек
Амур-2010/СКА-Энергия - Амкар
Химик Дз. - Краснодар