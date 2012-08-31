В кампусе ДВФУ начали работать рестораны, супермаркеты, магазины и аптеки

ВЛАДИВОСТОК. 31 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С 27 августа в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали работу 14 предприятий розничной торговли, 5 предприятий бытового обслуживания, 3 банка и экскурсионное бюро. Об этом сообщила заместитель директора департамента лицензирования и торговли Приморского края Марина Королева.

По ее словам, здесь открыты ресторан кавказской кухни, магазин по продаже кондитерских изделий «Приморский кондитер», 2 магазина сувениров, салон цветов, салоны сотовой связи, аптека, 2 отделения связи Почты России и «DHL», авиакассы, экскурсионное бюро «Билетур» и салон красоты «Эстет Холл».

Также на острове есть пункты ремонта обуви, одежды и теле- и видеоаппаратуры, прачечная и химчистка «Кристалл». К 1 сентября запланировано открытие 3 минимаркетов и пиццерии.

Как рассказала Марины Королева, всем участникам и гостям саммита предприятиями торговли и бытового обслуживания предоставлена возможность круглосуточного заказа цветочных букетов и композиций (доставка букетов), авиабилетов и экскурсий, вызова мастера в номер, работа по индивидуальным заявкам.

Новая аптека организовала круглосуточную работу по методу самообслуживания. «Интерьер торгового зала оформлен с применением национальной тематики древней Руси - самовар, прялка, рушники, каждому пришедшему вручаются бубулики и сушки», - сообщила заместитель директора департамента.

Также для удобства участников и гостей саммита открыты современное отделение связи «Почта России» с предоставлением всего комплекса почтовых услуг и круглосуточным режимом работы и отделение международной службы «DHL», обеспечивающее экспресс доставку грузов и корреспонденции по всему миру.

Каждое предприятие имеет возможность наличного расчета за приобретенные товары и услуги и безналичного расчета по платежным картам через специальные кассовые терминалы. Весь спектр банковских услуг предоставляет современный офис Сбербанка России. Возможность обмена валюты, снятия наличных средств со счета обеспечивает сеть банкоматов.

Работа прачечной и химчистки «Кристалл» организована по международным стандартам. «Заказ клиента исполняется в течение 8 часов. Если клиент вечером сдает одежду в стирку, то получает ее уже утром», - добавила Марина Королева.

Отметим, что специалисты, принимающие участие в обслуживании гостей саммита АТЭС, прошли обучение разговорному английскому языку. Вывески предприятий, ценники и прейскуранты на услуги составлены на русском и английском языках. В номерах участников саммита АТЭС имеется вся необходимая информация о размещении магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, их режиме работы и телефонах для приема заказов и вызова мастера.