В Приморье пройдет благотворительная акция "Подарим заботу"

ВЛАДИВОСТОК. 31 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Благотворительная акция «Подарим заботу» пройдет в рамках Приморского продовольственного форума, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Пожилым людям и людям с ограниченными возможностями седанкинского дома интерната будут переданы продуктовые наборы. Подарки будут состоять из продукции местных фермеров и приморских производителей.

Также в рамках форума предполагается провести научно-практическую конференцию «Агропромышленный комплекс – приоритетная отрасль экономики Приморского края», выставки-ярмарки: «Дальагро. Продовольствие», «Приморские продукты питания». На конференции будут обсуждены актуальные проблемы, которые нужно будет решать сельскохозяйственным и пищевым предприятиям края при вступлении страны в ВТО.

Обширная деловая программа форума предполагает проведение конкурса лучших студенческих работ высших учебных заведений края в области разработки новых технологий производства пищевых продуктов, также студенты покажут свое мастерство в сервировке праздничных столов. Посетителей выставок пригласят участвовать в проведении двух тематических мероприятий «День хлеба» и «День картошки», а также в традиционном конкурсе «Отличный вкус».

Ученые и специалисты предприятий поделятся опытом в выращивании зимостойких сортов плодовых деревьев, организации сбора и переработки дикоросов. Здесь же можно будет приобрести саженцы и другую садовую и огородническую продукцию на ярмарке садоводов и фермеров «Прямо с грядки».

Напоминаем, что Приморский продовольственный форум пройдет в период с 3 по 5 октября 2012 года по адресу: Владивосток, ул. Гоголя, 41 (спорткомплекс ВГУЭС «Чемпион»).