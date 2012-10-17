Отец прилетел во Владивосток из Барнаула, чтобы найти сына, сбежавшего из армии (фото)

ВЛАДИВОСТОК. 17 октября. ВОСТОК-МЕДИА - 21-летний Игорь Кожевников из Барнаула попал служить в батальон связи в поселок Монастырище, пишет «КП».

Кстати, в армию парень пошел охотно, а потому, когда дома узнали о побеге, сразу не поверили.

- Должно было случиться что-то очень плохое, чтобы сын решился на такой поступок. Он по образованию юрист и прекрасно понимает, чем может грозить дезертирство, - говорят родители срочника.

Отец Игоря тут же отправился в Приморье, чтобы принять участие в поисках сына.

- Мы с офицерами уже две недели ездим по краю, разговариваем с людьми, которые могли бы видеть моего сына. Но пока все безрезультатно, - вздыхает мужчина.

Игорь Кожевников успел прослужить три месяца. В день, когда он пропал, ему надо было заступать в наряд. В последний раз сослуживцы видели Игоря, когда он, чем-то сильно расстроенный, шел в сторону КПП.

Родители солдата предполагают, что причиной побега стала дедовщина. Кстати, если этот факт будет доказан, Кожевникова за дезертирство наказывать не будут. В противном случае ему грозит до семи лет лишения свободы.