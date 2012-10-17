Отец прилетел во Владивосток из Барнаула, чтобы найти сына, сбежавшего из армии (фото)

Posted 16 октября 2012, 22:06
Published 16 октября 2012, 22:06
Modified 17 сентября 2022, 13:27
Updated 17 сентября 2022, 13:27
ВЛАДИВОСТОК. 17 октября. ВОСТОК-МЕДИА - 21-летний Игорь Кожевников из Барнаула попал служить в батальон связи в поселок Монастырище, пишет «КП».
Кстати, в армию парень пошел охотно, а потому, когда дома узнали о побеге, сразу не поверили.
- Должно было случиться что-то очень плохое, чтобы сын решился на такой поступок. Он по образованию юрист и прекрасно понимает, чем может грозить дезертирство, - говорят родители срочника.
Отец Игоря тут же отправился в Приморье, чтобы принять участие в поисках сына.
- Мы с офицерами уже две недели ездим по краю, разговариваем с людьми, которые могли бы видеть моего сына. Но пока все безрезультатно, - вздыхает мужчина.
Игорь Кожевников успел прослужить три месяца. В день, когда он пропал, ему надо было заступать в наряд. В последний раз сослуживцы видели Игоря, когда он, чем-то сильно расстроенный, шел в сторону КПП.
Родители солдата предполагают, что причиной побега стала дедовщина. Кстати, если этот факт будет доказан, Кожевникова за дезертирство наказывать не будут. В противном случае ему грозит до семи лет лишения свободы.
Уважаемые читатели, если вам что-нибудь известно о местонахождении Игоря Игоревича Кожевникова, просьба сообщить его отцу по телефону: 8-913-215-82-79.
А.М.
Фото: http://dv.kp.ru