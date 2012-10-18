ХАБАРОВСК. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточный Сбербанк посетила делегация японских бизнесменов, прибывших в Хабаровск для участия в 18-ом пленарном заседании постоянной смешанной комиссии «Дальний Восток - Хоккайдо».

Для японских гостей провели экскурсию по офису Сбербанка в Хабаровске, рассказали об основных принципах работы банка, уделили особое внимание вопросам сервисного обслуживания клиентов и сотрудничеству с иностранными финансовыми институтами в части финансирования внешнеторговых сделок.

«Информационный обмен играет важную роль для бизнес-сообщества, – отметил председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанка России» Евгений Титов. - Сегодня наш банк во внешнеэкономической деятельности занимает ведущие позиции на территории дальневосточного региона. В этом году клиентами банка было открыто более тысячи паспортов сделок, общее количество которых составляет в банке около 7 тысяч, объемы операций превысили 1,4 млрд. долларов США.

Доля Японии во внешнеторговых операциях клиентов в 2011 году составила 20% по экспорту и 9% по импорту. В структуре экспортируемых товаров наибольший удельный вес приходится на продукцию лесоперерабатывающей и рыбодобывающей отраслей. В структуре импорта товаров наибольшую долю составляют продовольственные товары и продукция машиностроительного комплекса.

Мы открыты для сотрудничества и партнерских взаимоотношений, готовы делиться своим опытом и знаниями. Главная наша задача - оказать максимальное содействие развитию бизнеса клиентов банка. Уверен, что японским компаниям российский Дальний Восток интересен в плане долговременного вложения финансовых ресурсов».

В завершении встречи участники сфотографировались на память, обменялись визитками и презентационными материалами.