Высокопоставленному чиновнику дали условный срок за миллионную взятку

ВЛАДИВОСТОК. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Бывший начальник управления экономики и финансов Росприроднадзора Назип Абдуллаев, попавшийся на взятке в 1 млн руб., получил условный срок.

Соответствующее решение принял Пресненский райсуд Москвы, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Суд приговорил Н.Абдуллаева к 4 годам лишения свободы условно и запретил ему два года занимать руководящие должности на госслужбе. Приговором осужденный остался доволен и обжаловать его не стал, отмечает издание.

62-летний Н.Абдуллаев был задержан сотрудниками ФСБ в своем рабочем кабинете в июне 2011г. при получении 1 млн руб. от директора ФГУ "Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море". За эти деньги Н.Абдуллаев обещал "непосредственное личное покровительство".

Чиновнику было предъявлено обвинение по статье "получение взятки в крупном размере", максимальная санкция по которой - 12 лет заключения.

Издание отмечает, что под давлением неопровержимых улик чиновник полностью признал свою вину, заключил сделку с прокурором и выразил желание рассмотрения его дела в суде в особом порядке, что гарантировало ему минимальный срок. При вынесении приговора суд также учел возраст чиновника и его безупречный до задержания послужной список, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РБК.

