Владимир Путин – за школьную форму

ВЛАДИВОСТОК. 19 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Владимир Путин высказался против разрешения носить хиджабы в школах, однако поддержал идею возврата к школьной форме, сообщает ресурс www.mail.ru.

«Нужно посмотреть, как эти вопросы (ношения хиджаба) решаются у наших соседей, в европейских государствах, и все станет ясно», — сказал глава государства на встрече с представителями Общероссийского народного фронта.

Путин призвал обсуждать вопрос о ношении одежды, подчеркивающей религиозную принадлежность, «спокойно, чтобы никого не обижать, в дискуссии с конфессиями». «Если мы позволим двигаться в другую сторону… У нас более 80 процентов людей, которые относят себя к православию, это значит, что представители всех других религий будут чувствовать себя ущемленными», — сказал Путин.

«Лучше пусть все чувствуют себя равными», — подчеркнул глава государства.

По мнению президента, «нужно всегда с большим уважением относиться к религиозным чувствам людей». Однако он подчеркнул, что Россия — «светское государство, именно из этого мы должны исходить». «Мы — многонациональное государство, но у нас церковь отделена от государства», — подчеркнул президент.

Что же касается единой школьной формы на уровне муниципалитетов, то такую идею президент поддержал. «Нужно подумать на региональном или даже на муниципальном уровне о введении единой формы одежды (в школах)», — сказал глава государства.

Путин пояснил, что, помимо учета религиозных чувств граждан, единая школьная форма сможет решить и чисто житейские проблемы. «Люди живут по-разному и не очень приятно, когда одни приходят в школу шикарно одетые, а другие, мягко говоря, одеты скромно, и чувствуют себя человеком второго сорта», — сказал Путин. В качестве положительного примера он напомнил о некоторых европейских странах, где есть «хорошая традиция» специальной формы не только в отдельных школах, но и в высших учебных заведениях.