Якутские энергетики заботятся о своих клиентах

ВЛАДИВОСТОК. 23 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В «Энергосбыте» ОАО АК «Якутскэнерго» оценили степень информированности населения об услугах, предоставляемых компанией, сервисных возможностях, изменениях в порядке работы с клиентами. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе «Якутскэнерго».

Улучшение поддержки и обслуживания клиентов являются приоритетными задачами для большинства компаний. И «Якутскэнерго» – не исключение. Стремление предоставлять более быстрый, эффективный и своевременный сервис клиентам послужило толчком для проведения анкетирования среди населения.

По информации заместителя начальника Службы по организации работы с бытовыми потребителями «Энергосбыта», были опрошены посетители касс в столице республики, а также в поселке Жатай. Анкетируемые должны были дать оценку не только очному обслуживанию потребителей коммунальных услуг, но и заочному, включающему в себя обслуживание по телефону, а также посредством интернет-сайта компании.

Наиболее осведомленными потребители оказались в вопросах изменения тарифов на энергоресурсы (информацию получают из СМИ, а также через кассиров-контролеров, контролеров «Энергосбыта»), о способах оплаты (информацию получают в кассах Энергосбыта), по энергосбережению (информацию, в основном, находят в интернете, СМИ, журналах). Клиентами были высказаны претензии в адрес контакт-центра, до которого порой бывает сложно дозвониться.

Уровень информированности населения в службе по работе с бытовыми потребителями «Энергосбыта» оценили как средний. В настоящее время в «Энергосбыте» разрабатывается комплекс мероприятий, направленный на улучшение информированности потребителей ОАО АК «Якутскэнерго». Идет работа над расширением контакт-центра, а также созданием сайта для клиентов.