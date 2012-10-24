Проблемы психологии в образовании обсудят на международной конференции в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 24 октября. ВОСТОК-МЕДИА - 25-26 октября в Хабаровске пройдет II международная конференция «Психологическая культура в современном образовании».

Для участия в ней, как сообщили РИА «Восток-медиа» в пресс-службе минобрнауки Хабаровского края, приглашены учёные и преподаватели исследовательских институтов и вузов, докторанты, аспиранты, учителя и директора школ, педагоги-психологи образовательных учреждений, представители педагогической общественности, специалисты коррекционных образовательных учреждений, студенты педагогических вузов и колледжей. Среди гостей также специалисты разных областей научного знания из Москвы, Минска (Белоруссия), Портланда (США).

На конференции будут обсуждаться актуальные проблемы психологической культуры в образовании, аспекты изучения психологии в школе, роль психологического образования в воспитании молодого поколения.

В программе - научные доклады по проблемам образования и воспитания в семье и школе, интерактивные площадки, выставки, профессиональные конкурсы, видеопрезентации, тренинги, работа с молодыми специалистами, интернет-форум и многое другое.