Проблемы психологии в образовании обсудят на международной конференции в Хабаровске

Posted 23 октября 2012, 23:55
Published 23 октября 2012, 23:55
Modified 17 сентября 2022, 13:27
Updated 17 сентября 2022, 13:27
ХАБАРОВСК. 24 октября. ВОСТОК-МЕДИА - 25-26 октября в Хабаровске пройдет II международная конференция «Психологическая культура в современном образовании».
Для участия в ней, как сообщили РИА «Восток-медиа» в пресс-службе минобрнауки Хабаровского края, приглашены учёные и преподаватели исследовательских институтов и вузов, докторанты, аспиранты, учителя и директора школ, педагоги-психологи образовательных учреждений, представители педагогической общественности, специалисты коррекционных образовательных учреждений, студенты педагогических вузов и колледжей. Среди гостей также специалисты разных областей научного знания из Москвы, Минска (Белоруссия), Портланда (США).
На конференции будут обсуждаться актуальные проблемы психологической культуры в образовании, аспекты изучения психологии в школе, роль психологического образования в воспитании молодого поколения.
В программе - научные доклады по проблемам образования и воспитания в семье и школе, интерактивные площадки, выставки, профессиональные конкурсы, видеопрезентации, тренинги, работа с молодыми специалистами, интернет-форум и многое другое.
лз
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