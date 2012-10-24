В столице Приморья завтра пройдет день бесплатной юридической помощи

В четверг, 25 октября, с 13.00 до 16.00 в Центре бесплатной юридической помощи (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 93) прием граждан будет вести заместитель начальника отдела социальных выплат Отделения ПФР по Приморскому краю Александр Нагиба. Обратившиеся граждане смогут получить подробные консультации по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат.