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Posted 23 октября 2012, 23:12

Published 23 октября 2012, 23:12

Modified 17 сентября 2022, 13:27

Updated 17 сентября 2022, 13:27

В столице Приморья завтра пройдет день бесплатной юридической помощи

23 октября 2012, 23:12
От Пенсионного фонда края примет участиезаместитель начальника отдела социальных выплат Александр Нагиба

ВЛАДИВОСТОК. 24 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты краевого Отделения ПФР примут участие в целевых днях бесплатной юридической помощи, организованной Управлением Минюста России по Приморскому краю.

В четверг, 25 октября, с 13.00 до 16.00 в Центре бесплатной юридической помощи (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 93) прием граждан будет вести заместитель начальника отдела социальных выплат Отделения ПФР по Приморскому краю Александр Нагиба. Обратившиеся граждане смогут получить подробные консультации по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат.

Помимо специалистов краевого Отделения ПФР, планируется участие в днях бесплатной юридической помощи также сотрудников Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, Департамента социальной защиты населения Приморского края, Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю и управления Росреестра по Приморскому краю.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (423) 226-11-93.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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