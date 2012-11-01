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Posted 1 ноября 2012, 05:56

Published 1 ноября 2012, 05:56

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Движение маломерных судов в границах Хабаровска будет приостановлено

1 ноября 2012, 05:56
Решение городской комиссии по ЧС начнет действовать с 6 ноября

ХАБАРОВСК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Решение о приостановлении с 6 ноября эксплуатации маломерных судов приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям на основе Водного кодекса Российской Федерации и нормативных документов правительства Хабаровского края в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Хабаровском крае, утвержденными постановлением правительства Хабаровского края от 11.08.2010 № 205-пр, определено, что установление сроков навигации для маломерных судов относится к компетенции местных органов власти.
Этим же решением КЧС города определен порядок оповещения о запрете движения владельцев баз (стоянок) маломерных судов на территории города, а также организации контроля над соблюдением запрета.

Фото http://fratria.ru/downontour/russia/habarovsk/sights/habarovsk_sight_9.jpg
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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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