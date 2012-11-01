Движение маломерных судов в границах Хабаровска будет приостановлено

ХАБАРОВСК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Решение о приостановлении с 6 ноября эксплуатации маломерных судов приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям на основе Водного кодекса Российской Федерации и нормативных документов правительства Хабаровского края в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Хабаровском крае, утвержденными постановлением правительства Хабаровского края от 11.08.2010 № 205-пр, определено, что установление сроков навигации для маломерных судов относится к компетенции местных органов власти.

Этим же решением КЧС города определен порядок оповещения о запрете движения владельцев баз (стоянок) маломерных судов на территории города, а также организации контроля над соблюдением запрета.