Новый китайский истребитель покажет всем "кузькину мать"

ВЛАДИВОСТОК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Как сообщает деловое издание «Взгляд», китайские СМИ подчеркивают в этой связи, что КНР сегодня стала второй после США державой, разрабатывающей сразу две модели истребителей пятого поколения - J-20 и J-31.Судя по распространенным в интернете фотографиям, J-31 - классический боевой истребитель среднего размера с двумя двигателями. Длина самолета составляет 16-17 метров, размах крыла - 10 метров.