Новый китайский истребитель покажет всем "кузькину мать"

Posted 1 ноября 2012, 07:11
Published 1 ноября 2012, 07:11
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ВЛАДИВОСТОК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Как сообщает деловое издание «Взгляд», китайские СМИ подчеркивают в этой связи, что КНР сегодня стала второй после США державой, разрабатывающей сразу две модели истребителей пятого поколения - J-20 и J-31.Судя по распространенным в интернете фотографиям, J-31 - классический боевой истребитель среднего размера с двумя двигателями. Длина самолета составляет 16-17 метров, размах крыла - 10 метров.
В репортаже телеканала «Хэбэй вэйши» сообщается, что в конструкции J-31 использована двухкилевая схема хвостового оперения. На испытательной версии J-31 установлен российский двигатель, однако в дальнейшем самолет будет оснащен двигателем китайского производства WS-13, пишет «Хуаньцю шибао».
Как и другой новейший китайский самолет J-20, испытания которого прошли в январе 2011 года, J-31 является «самолетом-невидимкой», созданным на основе технологии «стелс». Не исключено, что помимо использования самим Китаем, J-31 будет поставляться на экспорт.
И.С.