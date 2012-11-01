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Posted 1 ноября 2012, 07:11

Published 1 ноября 2012, 07:11

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Новый китайский истребитель покажет всем "кузькину мать"

1 ноября 2012, 07:11
Китайский истребитель пятого поколения J-31 ("Цзянь-31") успешно совершил первый испытательный полет в провинции Ляонин

ВЛАДИВОСТОК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Как сообщает деловое издание «Взгляд», китайские СМИ подчеркивают в этой связи, что КНР сегодня стала второй после США державой, разрабатывающей сразу две модели истребителей пятого поколения - J-20 и J-31.Судя по распространенным в интернете фотографиям, J-31 - классический боевой истребитель среднего размера с двумя двигателями. Длина самолета составляет 16-17 метров, размах крыла - 10 метров.

В репортаже телеканала «Хэбэй вэйши» сообщается, что в конструкции J-31 использована двухкилевая схема хвостового оперения. На испытательной версии J-31 установлен российский двигатель, однако в дальнейшем самолет будет оснащен двигателем китайского производства WS-13, пишет «Хуаньцю шибао».

Как и другой новейший китайский самолет J-20, испытания которого прошли в январе 2011 года, J-31 является «самолетом-невидимкой», созданным на основе технологии «стелс». Не исключено, что помимо использования самим Китаем, J-31 будет поставляться на экспорт.

И.С.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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