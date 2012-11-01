Педагоги Дальнего Востока получили государственные награды

ХАБАРОВСК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Президент РФ Владимир Путин подписал Указы о награждении педагогов Дальнего Востока государственными наградами.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Кириллова Клара Васильевна – руководитель кочевой школы «Кенэлэкээн» при Харыялахской средней школе имени Х.А.Христофорова, Республика Саха (Якутия), Гладун Галина Анатольевна – директор средней общеобразовательной школы № 18 Артемовского городского округа Приморского края и Мальцева Любовь Алексеевна – директор Центра занятости населения муниципального образования городского округа «Долинский», Сахалинская область.

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Яковлеву Гавриилу Михайловичу – учителю Чурапчинской республиканской спортивной средней общеобразовательной школы-интерната имени Д.П.Коркина, Республика Саха (Якутия).

