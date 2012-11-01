vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2012, 03:04

Published 1 ноября 2012, 03:04

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Педагоги Дальнего Востока получили государственные награды

1 ноября 2012, 03:04
Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин

ХАБАРОВСК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Президент РФ Владимир Путин подписал Указы о награждении педагогов Дальнего Востока государственными наградами.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Кириллова Клара Васильевна – руководитель кочевой школы «Кенэлэкээн» при Харыялахской средней школе имени Х.А.Христофорова, Республика Саха (Якутия), Гладун Галина Анатольевна – директор средней общеобразовательной школы № 18 Артемовского городского округа Приморского края и Мальцева Любовь Алексеевна – директор Центра занятости населения муниципального образования городского округа «Долинский», Сахалинская область.
За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Яковлеву Гавриилу Михайловичу – учителю Чурапчинской республиканской спортивной средней общеобразовательной школы-интерната имени Д.П.Коркина, Республика Саха (Якутия).

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика